مسرح مجاني مفتوح بوسط البلد.. تعرف على فعاليات «شارع الفن» اليوم للجمهور

​في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء الهوية الثقافية والفنية في قلب القاهرة، أعلنت أكاديمية الفنون عن إطلاق فعاليات "شارع الفن" بمنطقة وسط البلد (شارع الشريفين)، ليتحول الشارع العريق كل أسبوع إلى مسرح مفتوح ومعرض فني متكامل في الهواء الطلق، متاح مجاناً لجميع عشاق الفن والجمهور العام.

و​تنطلق الفعاليات أسبوعياً أيام الخميس، الجمعة، والسبت، بدءاً من الساعة 6 مساءً وحتى 9 مساءً، وتتميز المنطقة بسهولة الوصول إليها عبر وسائل النقل العام، حيث تعد محطة مترو "محمد نجيب" هي المحطة الأقرب لموقع الأنشطة.

​جدول الفعاليات والأجندة الفنية

و​يقدم "شارع الفن" توليفة إبداعية غنية تجمع بين التراث والمعاصرة، وقد جاءت أجندة الأيام المقبلة على النحو التالي:

الخميس 21 مايو

فنون بصرية وتفاعلية (صندوق الدنيا)

عروض أدبية ومسرحية (فقرة شعرية وعرض الأراجوز)

رقص فلاحي وعرض التنورة التراثي

عرض ميوزيكال نابوليتان

الجمعة 22 مايو

عروض "صندوق الدنيا" والتفاعل الجماهيري

فقرة شعرية وعرض الأراجوز للأطفال والعائلات

رقص فلاحي وعرض التنورة

حفل غنائي للمطربة ليديا فاروق

السبت 23 مايو

استمرار عروض “صندوق الدنيا”

فقرة شعرية وعرض الأراجوز

رقص فلاحي وعرض التنورة

فاصل مميز من الغناء الأوبرالي والعزف الموسيقي الراقي

ورش عمل تفاعلية بالتعاون مع «التشكيليين»

و​إلى جانب العروض الحية اليومية، يشهد الشارع تنظيم ورش عمل وأنشطة فنية مفتوحة طوال أيام الفعاليات، وذلك بالتعاون مع نقابة الفنانين التشكيليين.

وتتيح هذه الورش للمارّة والمهتمين فرصة التعلم والتفاعل المباشر مع محترفين في مجالات فنية متنوعة تشمل:

​الرسم والنحت

​الخزف وصناعة الفخار

​التصوير الفوتوغرافي

​الجرافيك، والحفر، والطباعة

​فإذا كنت تخطط لزيارة "شارع الشريفين" نهاية هذا الأسبوع، فاستعد لجرعة مكثفة من الفنون الشعبية، الموسيقى، العروض الاستعراضية، والأنشطة التشكيلية في ليلة واحدة تجمع بين المتعة والبساطة وبشكل مجاني تماماً.

مثلث البورصة وشارع الشريفين

وكان أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن فاعليات مبادرة "شارع الفن" بمنطقة مثلث البورصة وشارع الشريفين التى شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تدشينها ستستمر بصورة دورية أسبوعيًا أيام الخميس والجمعة والسبت.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى أن المبادرة تأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين محافظة القاهرة وأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة، والذي تم توقيعه تحت عنوان: "التعاون الفني المشترك ضمن استراتيجية جسور الإبداع لإتاحة الفنون واحتضان المواهب في ربوع القاهرة"، والذى يتضمن تنفيذ عدد من المبادرات النوعية، من أبرزها مبادرة "شارع الفن"، التي تستهدف تحويل شوارع العاصمة إلى منصات مفتوحة للإبداع والفنون، إلى جانب مشروع "كشك الموسيقى والفنون" لتقديم عروض موسيقية وفنية داخل الحدائق والمتنزهات العامة.