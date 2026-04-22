شبانة: صدق أو لا تصدق.. هناك مستندات تثبت وصول عروض للزمالك لضم زيزو تبلغ 13 مليون دولار

أكد الإعلامي محمد شبانة أن أزمة اللاعب أحمد سيد زيزو مرشحة لتصعيد جديد خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل تحركات قانونية من جانب محامي اللاعب.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "خلال يومين أو ثلاثة سيعقد أشرف عبدالعزيز، محامي زيزو، مؤتمرًا صحفيًا لعرض كافة تفاصيل القضية، كما سيقدم مذكرة رسمية إلى هاني أبو ريدة بسبب التأخر في صدور القرار".

وأضاف: "محامي زيزو سيقوم بالاستئناف على أي قرار يصدر، خاصة أنه يمتلك مستندات خطيرة، من بينها أوراق تثبت وصول عروض رسمية للاعب بقيمة 13 مليون دولار و7 ملايين دولار لضمه من نادي الزمالك".

وتابع: "في حال ظهور هذه العروض بشكل رسمي، فإن مجلس إدارة الزمالك سيكون في موقف صعب للغاية".

وأوضح شبانة: "تواصلت مع مصادر داخل اتحاد الكرة للاستفسار عن وضع والد زيزو، وتم توضيح أن هناك ثلاث حالات تتيح له التمثيل، وهي أن يكون وكيلًا معتمدًا برخصة من الاتحاد أو الفيفا، أو محاميًا دوليًا، أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى، كما هو الحال في نماذج مشابهة مثل زوجة موسيماني أو والد ميسي ووالد نيمار".

واختتم تصريحاته قائلًا: "والد زيزو يرى أن له حقًا أدبيًا قبل المادي، بعد ما تعرض له من تشويه صورته، ويؤكد ضرورة الظهور أمام الجماهير لتوضيح الحقيقة، خاصة بعد الحملة التي صوّرته ونجله وكأنهما يسعيان وراء المال فقط، وهو ما أزعجه بشدة، مؤكدًا أن زيزو كان من أكثر اللاعبين التزامًا وقدم الكثير للفريق على مدار خمس سنوات".