خالد الغندور: لجنة شؤون اللاعبين حكمت لصالح زيزو ومشاورات بتأجيل الإعلان لنهاية الدوري

أكد الإعلامي خالد الغندور، من مصدر داخل اتحاد الكرة أن لجنة شؤون اللاعبين اتفقت على أحقية أحمد مصطفى زيزو في مستحقات متأخرة لدى ناديه السابق الزمالك.

وأضاف عبر برنامج ستاد المحور، أنه وفقا للمصادر لجنة شؤون اللاعبين عقدت خلال الأشهر الماضية أكثر من جلسة واستمعت لأقوال زيزو وممثلي الزمالك، وموقف اللاعب قانوني لكنها لم تقتنع بالأوراق المقدمة من القلعة البيضاء.

وأردف، أن لجنة شؤون اللاعبين بتشكيلها الجديد برئاسة عادل موسى لا ترغب في الاصطدام بمسؤولي الزمالك خاصة بعد طلب النادي تقديم أوراق جديدة في القضية.

واختتم: "المؤكد أن لجنة شؤون اللاعبين بتشكيلها الجديد ستقضي لصالح زيزو وهذه معلومات مؤكدة، وهناك مشاورات حتى الآن داخل اتحاد الكرة بتأجيل الإعلان عن القرار لحين انتهاء الدوري، منعا للدخول في أي أزمات وتهدئة الأجواء للخروج بالمسابقة إلى بر الأمان".