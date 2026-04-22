لن نصمت .. والد زيزو يفتح النار: قرار لجنة شئون اللاعبين لصالح نجلي «في الدرج»

محمد سمير

كشف والد أحمد سيد زيزو تفاصيل جديدة بشأن أزمة نجله مع الزمالك، مؤكدًا صدور قرار من لجنة شؤون اللاعبين لصالح اللاعب، لكن لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، وذلك خلال تصريحاته لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور.

وأوضح والد زيزو أن لجنة شؤون اللاعبين بـالاتحاد المصري لكرة القدم أصدرت قرارها بالفعل يوم 1 نوفمبر 2025 لصالح نجله، لكنه لم يتم إعلانه رسميًا حتى الآن، مؤكدًا أن القرار «في الدرج» رغم انتهاء كافة الإجراءات القانونية.

وأضاف أن اللجنة عقدت جلسة استماع للاعب يوم 22 سبتمبر 2025، قبل أن تمنح الزمالك مهلة للرد، ليصدر القرار بعد ذلك، إلا أن تأخر الإعلان عنه يثير العديد من علامات الاستفهام.

وأبدى والد اللاعب اندهاشه من تأخر اتحاد الكرة في إعلان القرار، متسائلًا عن أسباب تعطيله رغم وضوح الموقف القانوني، مؤكدًا أن الزمالك لم يقدم أي مستندات تدعم موقفه في القضية.

وعن الأنباء المتداولة بشأن إعادة فتح الملف من قبل التشكيل الجديد للجنة شؤون اللاعبين، شدد على أنه لا يوجد جديد يمكن إضافته في القضية، قائلًا: «ما الجديد الذي سيتم؟».

وأكد أن الأسرة لن تلتزم الصمت في حال استمرار تأجيل الإعلان عن القرار، مشيرًا إلى إمكانية تصعيد الأمر دوليًا حال عدم صدور الحكم بشكل رسمي، من أجل الحفاظ على حقوق اللاعب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ملف زيزو لا يزال مفتوحًا داخل أروقة اتحاد الكرة، في انتظار إعلان القرار النهائي، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة في واحدة من أبرز القضايا داخل الوسط الكروي المصري.

