لو أخذ 10 جنيه.. عبد الواحد السيد يكشف مفاجأة بشان مستحقات زيزو لدى الزمالك

قال عبد الواحد السيد، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، إن ملف مستحقات اللاعب أحمد سيد «زيزو» داخل النادي يتم تفسيره بشكل غير دقيق، مؤكدًا أن هناك تفاصيل واضحة في العقد المبرم بين الطرفين.

واضاف عبد الواحد السيد خلال ظهوره في برنامج «اللعيب» أن عقد زيزو محدد وواضح من حيث القيمة الإجمالية والمستحقات، مشيرًا إلى أن الأرقام الواردة تشمل الضرائب والصافي بشكل مفصل، ولا توجد بنود إضافية غير مدرجة في العقد الرسمي.

واشار أن أي حديث عن حصول اللاعب على مبالغ إضافية خارج إطار العقد الرسمي يثير علامات استفهام قانونية داخل النادي، قائلًا: «لو زيزو أخذ 10 جنيه من الزمالك يبقى فيه مشكلة في الشؤون القانونية بالنادي».

وأشار إلى أن الأزمة تكمن في تفسير بعض البنود، حيث يرى أن اللاعب يطالب بالحصول على بنود تعتبر ضمن العقد، على أنها إضافات مستقلة، وهو ما يرفضه النادي من وجهة نظره.

واختتم " أن الملف يجب أن يُحسم وفقًا للوائح والعقود الرسمية فقط، بعيدًا عن أي اجتهادات أو تفسيرات غير موثقة".