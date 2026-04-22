محمود أبوالدهب: أفضل نتيجة للأهلي خسارة الزمالك أمام بيراميدز.. ويجب رحيل عاشور وزيزو في هذه الحالة

أكد محمود أبو الدهب، نجم النادي الأهلي السابق، أن أفضل نتيجة تفيد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء هي خسارة الغريم التقليدي الزمالك أمام بيراميدز في قمة منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الفاصلة بمجموعة المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في مواجهة من العيار الثقيل، الخميس 23 أبريل 2026، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الفاصلة بمجموعة المنافسة على اللقب، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات لبرنامج «البريمو» مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة «TeN»: إن لاعبي الأهلي وضعوا أنفسهم في موقف صعب هذا الموسم، وبات مصير الفريق مرتبطًا بنتائج المنافسين، مضيفًا أن أفضل نتيجة بالنسبة للأهلي هي خسارة الزمالك أمام بيراميدز وليس التعادل، ولكن بشرط فوز الأهلي في جميع مبارياته المتبقية، لأن التعثر في أي مباراة قادمة يعني خسارة لقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

وتابع: بطولة الدوري الممتاز هي الأمل الأخير للاعبي الأهلي والجهاز الفني بقيادة ييس توروب، وذلك بعد وداع كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا وكأس عاصمة مصر، وبالتالي لم يتبق سوى بطولة الدوري، وإذا لم يفز بها الفريق فعليه إعادة النظر في قائمة اللاعبين، على حد تعبيره.