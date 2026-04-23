انفراد.. شبانة: محامي أحمد زيزو سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال أيام لعرض تفاصيل القضية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أشرف عبدالعزيز، محامي أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، سيقعد مؤتمرًا صحفيًا خلال أيام لكشف العديد من المفاجأت.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "خلال يومين أو ثلاثة سيعقد أشرف عبدالعزيز، محامي زيزو، مؤتمرًا صحفيًا لعرض كافة تفاصيل القضية، كما سيتقدم بمذكرة إلى هاني أبو ريدة، بسبب التأخر في صدور القرار".

وأضاف: "محامي زيزو سيقوم بالاستئناف على أي قرار يصدر في القضية، حتى لو صدر حكم لصالح اللاعب بأحقيته في الحصول على 83 مليون جنيه، وسيطالب بـ100 مليون جنيه، خاصة أنه يمتلك مستندات وصفها بالخطيرة".

وتابع: "تتضمن هذه المستندات أوراقًا تثبت تلقي اللاعب عروضًا رسمية بقيمة 13 مليون دولار و7 ملايين دولار لضمه من نادي الزمالك".