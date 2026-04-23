شبانة يفجر مفاجأة حول مستحقات زيزو لدى الزمالك: يطالب بـ 100 مليون جنيه

أكد الإعلامي محمد شبانة أن أزمة اللاعب أحمد سيد زيزو شهدت تطورات مفاجئة خلال الساعات الماضية، في ظل تصعيد متبادل بين نادي الزمالك ووالد اللاعب، على خلفية المستحقات المالية المتنازع عليها.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "فجأة أُثير ملف أحمد سيد زيزو من جديد، وشهدنا تصعيدًا واضحًا من جانب نادي الزمالك، يقابله تحرك من والد اللاعب، الذي أبدى تعجبه من تأخر لجنة شؤون اللاعبين في حسم القضية حتى الآن".

وأضاف: "ظهرت مؤخرًا تصريحات تفيد بأحقية زيزو في الحصول على مقابل مادي يتجاوز 83 مليون جنيه، بل قد يصل إلى أكثر من 100 مليون جنيه، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد".

وتابع: "في حال صدور حكم يمنح زيزو مبلغ 83 مليون جنيه فقط، فإن اللاعب سيتقدم باستئناف للمطالبة بالحصول على 100 مليون جنيه".

وأشار إلى أن: "نادي الزمالك تقدم بمستندات تفيد بحصول اللاعب على جزء من مستحقاته المالية، في المقابل يرى محامي زيزو أن للاعب له مستحقات تصل لـ 100 مليون جنيه، وقد قدم بالفعل المستندات الداعمة لذلك، كما قام الزمالك أيضًا بعرض أوراقه أمام الجهات لجنة شئون اللاعبين".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "لا أفهم سبب هذا التأخير الكبير في حسم ملف زيزو داخل اتحاد الكرة، رغم وضوح الأطراف وتقديم كافة المستندات من الجانبين".