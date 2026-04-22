وكيل جوزيه جوميز: هناك اهتمام من الأهلي بالتعاقد مع المدرب وعقده ينتهي مع الفتح بنهاية الموسم

كشف كريم أبو سليمان، وكيل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، عن مستقبل المدرب خلال الفترة المقبلة.

وقال أبو سليمان في تصريحات خاصة لـ ستاد المحور، إن هناك اهتمام بالفعل من قبل النادي الأهلي بالتعاقد مع المدرب جوزيه جوميز بعد نهاية الموسم الحالي.

وأضاف، حتى الآن لا يوجد عرض رسمي من الأهلي للتعاقد مع جوزيه جوميز ولكن يوجد اهتمام وتواصل.

وتابع، المدرب عقده ينتهي مع الفتح بنهاية الموسم الجاري، والنادي السعودي قدم عرضًا للمدرب بالتجديد لمدة موسمين.

وواصل، جوزيه جوميز أمتلك عرضًا من الدوري الإماراتي خلال الفترة الماضية ولكن كان من الصعب الرحيل له لأنه كان في منتصف الموسم.

وواصل، سيتم وضع كل العروض على الطاولة والمفاضلة بينهما واختيار الأنسب للمدرب خلال الفترة المقبلة.

واختتم، ليس من الصعب أن يقود جوميز تدريب الأهلي بسبب ارتباطه بتدريب الزمالك من قبل، ولا يوجد مدرب سيتلقى عرضًا من الأهلي ويرفض.