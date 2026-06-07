بعد استغاثتها.. الداخلية تضبط شخصا استولى على متعلقات فتاة تعمل بالخارج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى الفتيات "متواجدة حالياً بإحدى الدول للعمل" من أحد الأشخاص لقيامه بالإتفاق معها حال تواجدهما بذات الدولة على تدبير تذكرة سفر له للعودة للبلاد مقابل تسليم بعض المتعلقات الشخصية الخاصة بها لأهليتها وعدم وفائه بذلك والإستيلاء عليها عقب وصوله للبلاد.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور وبمواجهته أقر بأنه إستلم حقيبتين من المذكورة تحويان (هاتفى محمول، وأجهزة كهربائية ، وملابس) لتوصيلها إلى أهليتها بالبلاد وحال وصوله لم يتمكن من سداد الرسوم الجمركية الخاصة بهما، فقام بتركهما بأمانات ميناء القاهرة الجوى وإستولى على الهاتفين فقط وتم بإرشاده ضبط الهاتفين المستولى عليهما ..وبإستدعاء أهلية القائمة على النشر أيدوا ما سبق .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





