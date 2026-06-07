وقف فوق السيارة.. مشاجرة بسبب أولوية المرور بكفر الدوار

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالسب والضرب على قائد سيارة "ملاكى" بالبحيرة.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد السيارة الظاهرة بالفيديو "سارية التراخيص" وقائدها، عامل، مقيم بمحافظة الإسكندرية.

وبسؤاله، قرر أنه بتاريخ 5 الجارى وحال قيادته السيارة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، تلاحظ له عبور أحد الأشخاص الطريق ببطء، ولدى استخدامه آلة التنبيه، قام بالتعدى عليه بالسب والتشابك بالأيدى والصعود أعلى سقف السيارة محدثاً تلفيات بها.

أمكن تحديد وضبط المذكور، وهو عامل، مقيم بالبحيرة.

بمواجهته أيد ما سبق، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





