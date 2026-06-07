نصب على مواطنين .. القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه ، وأمكن ضبط المدير المسئول ، وبحوزته (عدد من الشهادات ونماذج الإمتحانات الخاصة بالكيان – عدد من المطبوعات الدعائية -أكلاشية - دفتر إيصالات تحصيل الرسوم) .. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالمشاركة مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.