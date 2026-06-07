القبض على 6 عاطلين تشاجروا بالأسلحة البيضاء بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء بمحيط إحدى المستشفيات بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجارى نشبت مشاجرة بين طرف أول (عاطلين) طرف ثان (4 عاطلين) جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الجيزة ، لخلافات حول عمل أحد أفراد الطرف الأول بالمحل ملك أحد أفراد الطرف الثانى تدخل على إثرها باقى أفراد الطرفين وتبادلوا خلالها التعدى بإستخدام أسلحة بيضاء دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





