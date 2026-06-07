مصرع عامل غرقًا في بركة زراعية بمركز الفرافرة بالوادي الجديد

لقي عامل زراعي مصرعه، اليوم الأحد، غرقًا داخل بركة زراعية بمزرعة استثمارية في منطقة سهل بركة التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

بلاغ أمني وتحرك فوري

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، عقب وقوع حادث غرق داخل بركة زراعية بإحدى المزارع الاستثمارية في مركز الفرافرة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى يدعى أحمد عنتر أحمد فرغلي، 24 عامًا، عامل زراعي، ومقيم بمركز أبو تيج في محافظة أسيوط، ولقي مصرعه غرقًا داخل بركة زراعية بمنطقة سهل بركة في مركز الفرافرة.



انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ في الوادي الجديد، وجرى نقل جثمان العامل الزراعي إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وإيداعه تحت تصرف جهات التحقيق، عقب تحرير محضر بالواقعة.

وتباشر الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، للوقوف على أسباب غرق العامل داخل البركة الزراعية، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في مركز الفرافرة.