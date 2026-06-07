بفستان جينز أنيق.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

شاركت الفنانة كارولين عزمي جمهورها أحدث إطلالاتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة نالت إعجاب متابعيها.

وارتدت كارولين عزمي فستانًا من الجينز باللون الأزرق بتصميم عصري، نسقته مع حقيبة صغيرة.

وظهرت الفنانة وهي تلتقط الصور أمام أحد المعالم التاريخية الشهيرة خلال جولة ليلية، في أجواء أضفت لمسة جمالية خاصة على الصور.



واعتمدت كارولين عزمي تسريحة شعر ناعمة، حيث تركت شعرها الأسود منسدلًا مع فرق جانبي بسيط أضفى لمسة من الأناقة والرقة على إطلالتها.

كما اختارت مكياجًا هادئًا بألوان طبيعية ارتكز على إبراز العينين مع لمسات خفيفة من أحمر الخدود وأحمر الشفاه بدرجات نود، ما منحها مظهرًا ناعمًا ومتناسقًا

وحظيت إطلالة كارولين عزمي بتفاعل واسع من جمهورها، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بأناقتها وبساطة ظهورها، مؤكدين أن إطلالتها جمعت بين الرقي والعصر