فيدرا توجه رسالة لصناع البرامج: إدارة الحوارات حول القضايا العامة غالبًا ما تكون سيئة

أعربت الفنانة فيدرا عن استيائها من طريقة إدارة بعض البرامج الحوارية التي تتناول القضايا العامة، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وقالت فيدرا خلال الفيديو: “أنا بتحاشى أتفرج على لقاءات فيها قضايا.. بشكل عام إدارة الحوار بتبقى سيئة”.

وأضافت أن بعض مقدمي البرامج أو المشاركين فيها يلجأون إلى أساليب استفزازية أثناء النقاش، موضحة: “لما بتتكلم عن قضية بيحاولوا يستفزوك بكل الطرق”.

وتابعت: “فكرة إنك تمنتجه مش واردة”، في إشارة إلى أن بعض الحوارات تفتقر إلى النقاش الهادئ والمتوازن.

ووجهت فيدرا رسالة إلى المسؤولين عن البرامج، قائلة: “رجاء من المسؤولين عن البرامج إن يختاروا ضيف مش جاي يفرد عضلاته.. جاي يتناقش بجد مش يهاجم”.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من متابعيها، الذين انقسمت آراؤهم بين مؤيد لوجهة نظرها بشأن أسلوب إدارة الحوارات التلفزيونية، وآخرين رأوا أن الجدل والاختلاف جزء أساسي من أي نقاش عام