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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجل راغب علامة يتجاهل الشائعات ويهنيء والده بعيد ميلاده

نجل راغب علامة يهنيء والده بعيد ميلاده
نجل راغب علامة يهنيء والده بعيد ميلاده
علا محمد

احتفل لؤى نجل راغب علامة، بوالده الفنان فى عيد ميلاده، مشيرًا أنه مع التقدم فى العمر يزداد جمالًا.

وشارك لؤى مجموعة صور تجمعه بوالده راغب علامة، وعلق عليها قائلاً: "أب وابنه المفضل.. يمكن للعائلة أن تتجادل لاحقًا.. يزداد جمالًا مع تقدمه فى العمر، ويظل دائمًا محط الأنظار.. عيد ميلاد سعيد، أحبك كثيرًا".


أثارت شائعة متداولة حول لؤي نجل الفنان راغب علامة حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صور وفيديوهات مفبركة تزعم خضوعه لعملية تحول جنسي وظهوره بشكل مختلف تمامًا ، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من المستخدمين لتداول المحتوى بشكل كبير دون التأكد من صحته.

https://youtube.com/shorts/78-D3x5MJeM

ولم تتوقف الأزمة عند الصور والفيديوهات ، انتشر أيضًا تسجيل صوتي منسوب لراغب علامة يقال إنه يتبرأ فيه من ابنه، ما زاد من حالة الجدل والتساؤلات بين الجمهور، خاصة مع الانتشار السريع للمحتوى عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

لكن لاحقًا، اتضح أن الصور والفيديوهات والصوت المتداولين تم تنفيذهم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى وأن كل ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، وهو ما دفع خضر علامة شقيق راغب ومدير أعماله للخروج ونفي الأمر بشكل قاطع، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله مجرد شائعات مفبركة.

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