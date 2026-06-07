تركي آل الشيخ يحتفي بنجاح 7DOGS.. أكثر من 14 مليون دولار إيرادات في 11 يومً

احتفى المستشار تركي آل الشيخ بالنجاح الكبير الذي يحققه فيلم «7DOGS» في دور العرض السينمائية بالوطن العربي، بعدما واصل تصدره لشباك التذاكر منذ طرحه.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي أرقامًا جديدة لإيرادات الفيلم، كاشفًا عن تحقيقه 14,011,094 دولارًا خلال 11 يومًا فقط من عرضه، إلى جانب بيع 1,827,034 تذكرة.

أبطال فيلم «dogs 7»

الفيلم تأليف المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومنة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي وناصر القصبي وسيد رجب ومن إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة Bad Boys Ride or Die.

يضم الفيلم كوكبة من نجوم السينما العالميين، من أبرزهم جيانكارلو إسبوزيتو نجم Breaking Bad وThe Mandalorian، والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي بطلة The Matrix Reloaded، ونجم بوليوود سلمان خان أحد أبرز وجوه سلسلة Tiger، والعملاق الهندي سانجاي دوت بطل فيلم Vaastav وساندي بيلا.

ويجسد كريم عبدالعزيز دور غالي أبو داوود الذي يعد أحد أخطر أعضاء منظمة سرّية دولية تُدعى "7Dogs"، الذي يجبر علي التعاون مع ظابط الإنتربول خالد العزازي الذي يجسد دوره احمد عز لمحاربة هذه العصابة.

يعرض الفيلم حاليا في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي .