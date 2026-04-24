عفت نصار: بيزيرا قد زيزو 10 مرات.. وربنا عوض الزمالك به

أشاد عفت نصار، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، بالفوز الذي حققه الفارس الأبيض على بيراميدز، مشيدًا بالبرازيلي خوان بيزيرا، مؤكدًا أن الله عوّض نادي الزمالك به، وأنه يفوق زيزو في القدرات بعشر مرات.



قال عفت نصار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "جماهير نادي الزمالك بتعمل حاجة مختلفة هذا الموسم، جماهير الزمالك عظيمة، أولادي من الساعة 8 صباحًا هم وأصحابهم بيجهزوا نفسهم علشان يروحوا المباراة".



وأضاف: "جماهير نادي الزمالك العامل رقم واحد في الفوز بالمباراة، بعدما سيطر بيراميدز على المباراة، الجماهير انتفضت وأعادت الفريق إلى مساره الصحيح، وأشكر كل مشجع يساند نادي الزمالك".



وتابع: "مباراة بيراميدز الزمالك حقق 5% من البطولة، ومواجهة إنبي 7%، ليست مباراة الأهلي هي البطولة، المواجهات كلها بثلاث نقاط، وكل الفرق من الممكن أن تتعثر".



وأردف: "الزمالك لا يمتلك أفضل قوام، ولو بالمنطق الزمالك يطلع الرابع أو الخامس وسط الفرق التي تمتلك اسكواد جيدًا، لكن من حسن حظنا أن لدينا لاعبًا اسمه عبد الله السعيد، قائد حقيقي في الملعب، وأنا سعيد به جدًا، وربنا يبعد عنه الإصابات، وهو اللاعب الفارق في الزمالك عن أندية مصر كلها".



أوضح: "نادي الزمالك يفرق في حاجتين؛ أولاهما جماهيره، والثانية وجود عبد الله السعيد".



أكد: "معتمد جمال مجبر أخاك لا بطل، ولا يمتلك رفاهية اللاعبين على دكة البدلاء، وكان موفقًا في تبديلاته، خصوصًا بنزول محمد السيد وشيكو بانزا الذي قلب المباراة".



واصل: "هناك أولويات، الزمالك لا يمتلك لاعبين في الجبهة اليسرى، وكنت معترضًا على رحيل مصطفى شلبي، انظر للفروق التي أوجدها بيزيرا مقارنة بزيزو، ربنا عوّض الزمالك ببيزيرا عن 10 من زيزو".



أكمل: "الفوارق بين زيزو وحسين الشحات ليست كبيرة، وبالتالي ضم الأهلي لزيزو لم يكن له داعٍ".



أتم: "لو الزمالك فاز على الأهلي أصبح بطلًا للدوري، ولو الأهلي فاز على الزمالك، يقترب الزمالك من التتويج بلقب الدوري الممتاز بنسبة 70%".