عفت نصار: بيزيرا قد زيزو 10 مرات.. وربنا عوض الزمالك به

رباب الهواري

أشاد عفت نصار، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، بالفوز الذي حققه الفارس الأبيض على بيراميدز، مشيدًا بالبرازيلي خوان بيزيرا، مؤكدًا أن الله عوّض نادي الزمالك به، وأنه يفوق زيزو في القدرات بعشر مرات.


قال عفت نصار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "جماهير نادي الزمالك بتعمل حاجة مختلفة هذا الموسم، جماهير الزمالك عظيمة، أولادي من الساعة 8 صباحًا هم وأصحابهم بيجهزوا نفسهم علشان يروحوا المباراة".


وأضاف: "جماهير نادي الزمالك العامل رقم واحد في الفوز بالمباراة، بعدما سيطر بيراميدز على المباراة، الجماهير انتفضت وأعادت الفريق إلى مساره الصحيح، وأشكر كل مشجع يساند نادي الزمالك".


وتابع: "مباراة بيراميدز الزمالك حقق 5% من البطولة، ومواجهة إنبي 7%، ليست مباراة الأهلي هي البطولة، المواجهات كلها بثلاث نقاط، وكل الفرق من الممكن أن تتعثر".


وأردف: "الزمالك لا يمتلك أفضل قوام، ولو بالمنطق الزمالك يطلع الرابع أو الخامس وسط الفرق التي تمتلك اسكواد جيدًا، لكن من حسن حظنا أن لدينا لاعبًا اسمه عبد الله السعيد، قائد حقيقي في الملعب، وأنا سعيد به جدًا، وربنا يبعد عنه الإصابات، وهو اللاعب الفارق في الزمالك عن أندية مصر كلها".


أوضح: "نادي الزمالك يفرق في حاجتين؛ أولاهما جماهيره، والثانية وجود عبد الله السعيد".


أكد: "معتمد جمال مجبر أخاك لا بطل، ولا يمتلك رفاهية اللاعبين على دكة البدلاء، وكان موفقًا في تبديلاته، خصوصًا بنزول محمد السيد وشيكو بانزا الذي قلب المباراة".


واصل: "هناك أولويات، الزمالك لا يمتلك لاعبين في الجبهة اليسرى، وكنت معترضًا على رحيل مصطفى شلبي، انظر للفروق التي أوجدها بيزيرا مقارنة بزيزو، ربنا عوّض الزمالك ببيزيرا عن 10 من زيزو".


أكمل: "الفوارق بين زيزو وحسين الشحات ليست كبيرة، وبالتالي ضم الأهلي لزيزو لم يكن له داعٍ".


أتم: "لو الزمالك فاز على الأهلي أصبح بطلًا للدوري، ولو الأهلي فاز على الزمالك، يقترب الزمالك من التتويج بلقب الدوري الممتاز بنسبة 70%".

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد التوقيت الصيفي

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

موعد صلاة الفجر بالتوقيت الصيفي

بعد تغيير الساعة.. موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي الجديد

سعر الدولار

ارتفع 110 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم

بيراميدز

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غدا: ارتفاع الحرارة وأمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

الدكتور أحمد كريمة

أحمد كريمة: المنتـ حر أمره متروك إلى الله.. وعلى الإنسان تحمل مشقة الدنيا

مجلس حكماء المسلمين

مجلس حكماء المسلمين: الكتاب جسرٌ للحوار الإنساني وأداةٌ فاعلة لترسيخ الوعي

الدكتور أحمد كريمة

الخلع طلاق.. أحمد كريمة يرد على سعد الهلالي ويطالب بتعديل في الأحوال الشخصية

بالصور

أبرزها البطاطس.. أفضل طرق لتحضير الأكل بدون قلي لتجنب الأمراض

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

بدأ يظهر فى الأسواق .. اكتشف أضرار البطيخ

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد