أبرزها البطاطس.. أفضل طرق لتحضير الأكل بدون قلي لتجنب الأمراض

ريهام قدري

الأكلات المقلية من أكثر الأطعمة المحببة، لكن الإفراط فيها له أضرار صحية واضحة، خصوصًا مع الاعتماد على الزيوت المعاد استخدامها أو القلي العميق.

أولًا: مخاطر الأكلات المقلية

1. زيادة الوزن والسمنة

القلي العميق يرفع السعرات الحرارية بشكل كبير، لأن الطعام يمتص كميات من الزيت أثناء الطهي، ما يؤدي إلى زيادة الدهون في الجسم بسهولة.

2. ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب

الزيوت عند تسخينها لدرجات عالية قد تتحول إلى دهون ضارة (دهون متحولة)، وهي من أهم أسباب:

انسداد الشرايين

ارتفاع الكوليسترول الضار

زيادة خطر الجلطات


3. مشاكل الهضم

الأطعمة المقلية تكون ثقيلة على المعدة وقد تسبب:

انتفاخ

حموضة

بطء في الهضم


4. خطر السرطان مع تكرار القلي

استخدام الزيت أكثر من مرة أو تسخينه لدرجة عالية قد ينتج مواد ضارة مثل الأكريلاميد، والتي ترتبط بزيادة مخاطر بعض أنواع السرطان مع الإفراط.

5. تأثير سلبي على البشرة

الإكثار من الدهون المقلية قد يزيد من:

حب الشباب

بهتان البشرة

اضطراب الهرمونات عند بعض الأشخاص

ثانيًا: أفضل طرق تحضير الأكل بدون قلي

1. الشوي في الفرن (أو Air Fryer)

بديل ممتاز للقلي، يعطي نفس القرمشة تقريبًا لكن بزيت قليل جدًا أو بدون زيت.

مناسب للفراخ، البطاطس، السمك


2. السلق ثم التحميص

مثلاً البطاطس:

تُسلق أولًا

ثم تُحمر في الفرن بكمية بسيطة من الزيت


3. الطهي على البخار

يحافظ على القيمة الغذائية للطعام ويقلل الدهون تمامًا.

مناسب للخضار والسمك


4. القلي الهوائي (Air Fryer)

من أفضل البدائل الحديثة:

قرمشة عالية

دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%


5. استخدام الفرن بدل المقلاة

يمكن تحضير:

كفتة

بانيه

خضار مشوي
مع طعم قريب جدًا من القلي لكن بصحة أفضل

ليس المطلوب منع المقليات تمامًا، لكن تقليلها قدر الإمكان، واختيار بدائل صحية أغلب الوقت، مع الحفاظ على توازن الغذاء.

