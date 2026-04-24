صنع تاريخ كرة القدم في المنطقة.. الأهلي يحتفل بمرور 119 عاما على تأسيسه

يحتفل النادي الأهلي المصري، المعروف بلقب “المارد الأحمر” و“نادي القرن في أفريقيا”، في 24 أبريل 2026 بمرور 119 عامًا على تأسيسه، في مناسبة تعكس تاريخًا طويلًا من الإنجازات والهيمنة الرياضية على المستويين المحلي والقاري. 

ويُعد الأهلي واحدًا من أكثر الأندية تتويجًا بالبطولات في العالم، وصاحب مكانة جماهيرية وتاريخية استثنائية في مصر وأفريقيا.

التأسيس والنشأة

تأسس النادي الأهلي المصري في 24 أبريل 1907، ليكون أول نادٍ رياضي للمصريين في تلك الحقبة، وسط ظروف وطنية ارتبطت بمقاومة الاحتلال البريطاني. وجاءت فكرة التأسيس بدعم من مجموعة من الرموز الوطنية، بهدف إنشاء كيان رياضي يجمع الشباب المصري ويعزز الروح الوطنية، وكان من أبرز المؤسسين عمر لطفي بك، بينما احتضن فكرة التأسيس الإنجليزي ميشيل إنس.

احتفالية 119 عامًا (2026)

شهدت احتفالات هذا العام تفاعلًا واسعًا تحت شعار “119 عامًا من المجد”، حيث انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي رسائل وصور وفيديوهات توثق مسيرة النادي الطويلة. وحرصت الحسابات الرسمية للنادي وجماهيره على إبراز تاريخ حافل بالبطولات والإنجازات التي جعلت الأهلي رمزًا للنجاح والاستمرارية.

إنجازات وبطولات تاريخية

يستحضر النادي في ذكرى تأسيسه أكثر من قرن من التتويجات، حيث تجاوز رصيده من البطولات الرسمية 125 بطولة في مختلف الألعاب. ويواصل الأهلي في الوقت الحالي تعزيز مكانته كقوة رياضية كبرى، من خلال تحقيقه لنجاحات متتالية محليًا وقاريًا، ما يعكس استمرارية مشروعه الرياضي القائم على المنافسة والبطولات.

إرث ممتد وحضور جماهيري

لا يقتصر تاريخ الأهلي على البطولات فقط، بل يمتد ليشمل قاعدة جماهيرية ضخمة تعتبره رمزًا للفخر والانتماء. ومع مرور 119 عامًا، يظل النادي الأهلي نموذجًا فريدًا في الاستمرارية والنجاح، وواحدًا من أبرز الأندية التي صنعت تاريخ كرة القدم في المنطقة.

