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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سيبقى في ذاكرة الجماهير.. تعليق مؤثر من فتحي سند على رحيل ديانج

ديانج
ديانج
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بقرار النادي الأهلي تكريم المالي أليو ديانج عقب رحيله عن صفوف الفريق، مؤكدًا أن اللاعب يُعد أحد أبرز العناصر التي ساهمت في إنجازات القلعة الحمراء خلال السنوات الأخيرة.

وكتب سند، عبر حسابه على «فيسبوك»، أن ديانج فرض نفسه منذ انضمامه للأهلي كأحد أهم لاعبي الفريق، بفضل التزامه وروحه القتالية وثبات مستواه، مشيرًا إلى أنه كان حاضرًا في أغلب البطولات والنجاحات التي حققها النادي خلال السنوات الماضية.

وقال إن تكريم الأهلي للاعب عند رحيله يحمل رسالة مهمة مفادها أن النادي لا ينسى من خدمه بإخلاص، وأن العلاقة بين اللاعب والنادي يجب أن تبقى قائمة على الاحترام والتقدير حتى بعد انتهاء المشوار.

وأكد سند أن الجدل حول توقيت الرحيل أو تفاصيله لا يقلل من قيمة ما قدمه ديانج بقميص الأهلي، مشددًا على أن اللاعب يستحق أن يغادر «من الباب الكبير» بعد رحلة امتدت 7 سنوات، كتب خلالها اسمه في ذاكرة جماهير النادي.

ويأتي رحيل ديانج عن صفوف الأهلي بعد رحلة استمرت 7 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء، حقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات بقميص الفريق.

وكان ديانج قد انضم إلى صفوف الأهلي في صيف 2019، قادمًا من نادي مولودية الجزائر، قبل أن يعلن النادي رحيله رسميًا أمس، الأربعاء، عقب انتهاء تعاقده.

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