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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مستقبل غامض لـ«الشحات» داخل الأهلي.. والعروض الخارجية تزيد الموقف تعقيدًا

الشحات
الشحات
محمد بدران

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي أن ملف تجديد عقد اللاعب حسين الشحات مع النادي الأهلي لا يشهد أي تطورات جديدة حتى الآن، في ظل استمرار الخلاف حول المقابل المالي.

وأوضحت ريهام حمدي، عبر برنامج “ملعب ON”، أن اللاعب يرفض العرض المقدم من إدارة الأهلي، معتبرًا أنه لا يتناسب مع ما قدمه خلال مسيرته مع الفريق، خاصة أنه سبق وقدم تنازلات مالية كبيرة في عقده الأول، مشيرة إلى أن هذه المرحلة قد تكون الأخيرة في مسيرته الاحترافية، ما يجعله يفضل عرضًا ماليًا أعلى سواء داخل أو خارج مصر.

وقالت إن الشحات يمتلك عروضًا خارجية بأرقام أكبر، ما يجعله أقرب لفكرة الرحيل في حال عدم الوصول لاتفاق نهائي مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

كما أشارت إلى وجود حالة من الاستياء لدى اللاعب بسبب المقارنة في القيمة المالية، حيث يرى أن العرض المقدم له مشابه لما تم عرضه على اللاعب أحمد حسن كوكا (20 مليون جنيه سنويًا)، وهو ما يعتبره غير عادل مقارنة بتاريخه مع الفريق.

واختتمت بأن نادي أهلي طرابلس الليبي يضع مهاجمًا من الدوري السعودي كخيار أول للتعاقد، بينما يأتي حسين الشحات كخيار ثانٍ في قائمة اهتمامات النادي.

حسين الشحات التجديد الأهلي الموقف المالي

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