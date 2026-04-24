ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 أبريل

تباينت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، مع ترقب المستثمرين لتطورات المشهد الجيوسياسي والاقتصادي، خاصة في أعقاب الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران.

ويأتي هذا التذبذب المحلي بالتوازي مع تحركات ملحوظة في أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ما ينعكس بشكل مباشر على حركة التسعير داخل السوق المصرية، وسط توقعات باستمرار التقلبات خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل عيار 24 مستوى 7977 جنيهًا للجرام، ليواصل التحرك داخل نطاقات متأثرة بالأسعار العالمية وسعر الصرف.

ويُعد عيار 24 الأكثر نقاءً، ما يجعله الأكثر ارتباطًا المباشر بتحركات الأوقية عالميًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر عيار 21 نحو 6980 جنيهًا للجرام، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق.

ويعكس هذا المستوى استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على الطلب المحلي وحركة التسعير العالمية.

سعر الذهب عيار 18

سجل عيار 18 نحو 5983 جنيهًا للجرام خلال تعاملات اليوم.

ويشهد هذا العيار إقبالًا نسبيًا في المشغولات الذهبية، ما يجعله أكثر تأثرًا بحركة الطلب المحلي.

سعر الذهب عيار 14

وصل سعر عيار 14 إلى 4680 جنيهًا للجرام.

ويعد من الأعيرة الاقتصادية التي تتأثر بشكل أكبر بتغيرات سعر الصرف وحجم الطلب في السوق.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب نحو 55840 جنيهًا خلال .

ويعكس هذا السعر التحركات الإجمالية لعيار 21 باعتباره المكوّن الأساسي للجنيه الذهب والأكثر انتشار.

تحركات عالمية وضغوط تضخمية

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.7% خلال تعاملات اليوم، لتسجل الأوقية أدنى مستوى عند 4692 دولارًا، قبل أن تتداول قرب 4704 دولارات.

ويأتي هذا الأداء في ظل تحرك الذهب داخل نطاق عرضي بين 4700 و4900 دولار للأوقية، مع غياب اتجاه واضح للأسعار خلال الفترة الأخيرة، وسط حالة ترقب في الأسواق العالمية.

في المقابل، ساهم ارتفاع أسعار النفط الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل في زيادة المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، خاصة بعد تراجع مخزونات الوقود في الولايات المتحدة، وهو ما قد ينعكس على حركة الذهب خلال الفترة المقبلة.