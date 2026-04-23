نزل 4 آلاف قرش .. الجنيه الذهب يتراجع بشدة

تراجع سعر الجنيه الذهب في مخلات الصاغة مع انتهاء تعاملات اليوم الخميس 23-4-2026 بالتوازي مع تجدد التهديدات الإسرائيلية لتوجيه ضربات عسكرية ضد إيران.

الجنيه الذهب يتراجع

وانخفض سعر الجنيه الذهب مقدار 440 جنيهًا وذلك علي أساس أسبوعي .

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له اليوم 55.84 ألف جنيه.

الذهب يتراجع

فقد سعر الجرام الواحد من الذهب 20 جنيهًا مع انتهاء تعاملات اليوم الخميس.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6980 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7977 جنيها للشراء و 7920 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7312 جنيها للشراء و 7260 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6980 جنيها للشراء و 6930 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5980 جنيها للشراء و 6930 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 55.84 ألف جنيه للشراء و 55.44 ألف جنيه للبيع.

سعر عيار أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4695 دولار للشراء و 4694 دولار للبيع.