الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

نزل 4 آلاف قرش .. الجنيه الذهب يتراجع بشدة

سعر الجنيه الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الجنيه الذهب في مخلات الصاغة مع انتهاء تعاملات اليوم الخميس 23-4-2026 بالتوازي مع تجدد التهديدات الإسرائيلية لتوجيه ضربات عسكرية ضد إيران.

الجنيه الذهب يتراجع

وانخفض سعر الجنيه الذهب مقدار 440 جنيهًا وذلك علي أساس أسبوعي .

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له اليوم 55.84 ألف جنيه.

الذهب يتراجع

فقد سعر الجرام الواحد من الذهب 20 جنيهًا مع انتهاء تعاملات اليوم الخميس.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6980 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7977 جنيها للشراء و 7920 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو  7312 جنيها للشراء و 7260 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6980 جنيها للشراء و 6930 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5980 جنيها للشراء و 6930 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 55.84 ألف جنيه للشراء و 55.44 ألف جنيه للبيع.

سعر عيار أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4695 دولار للشراء و 4694 دولار للبيع.

