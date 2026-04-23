نزل 45 جنيها.. الذهب يتراجع إلى 6990 جنيها في أول تعاملات مسائية

تراجع سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات مساء اليوم الخميس 23-4-2026 على مستوى الاعيرة الذهبية.

الذهب يتراجع

فقد سعر الجرام الواحد مع بدء تعاملات مساء اليوم ما يقارب 45 جنيهًا على أساس أسبوعي.

نزيف مستمر

على مدار الاسبوعين الماضيين فقد سعر الجرام ما يقارب 210 جنيهات تقريبًا داخل محلات الصاغة بالتزامن مع مرور اسبوع على اغلاق مضيق هرمز للمرة الثانية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لسعر الذهب نحو 6990 جنيها .

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7988 جنيها للشراء و7931 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7322 جنيهًا للشراء و7270 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6990 جنيهًا للشراء و6940 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً 5991 جنيها للشراء و5948 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 55.92 ألف جنيه للشراء و55.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4619 دولارا للشراء و4718 دولارا للبيع.