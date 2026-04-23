سعر الذهب في قطر اليوم الخميس

يرصد موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب وتحركاته في قطر والبورصة العالمية، خلال اليوم الخميس 23 أبريل 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب دون مصنعية في قطر اليوم الخميس 23 أبريل 2026:

أسعار الذهب في قطر اليوم عيار 24 تسجل:

554.50 ريال قطري.

أسعار الذهب في قطر اليوم عيار 22 وصلت إلى:

508.25 ريال قطري.

أسعار الذهب في قطر اليوم عيار 21 وصلت إلى:

485.25 ريال قطري.

أسعار الذهب في قطر عيار 18 سجلت:

416 ريال قطرى

سعر أوقية الذهب في قطر

أسعار الذهب في قطر لـ الأوقية بلغت نحو 17250 ريالا قطريا.

سعر الجنيه الذهب في قطر اليوم الخميس

سعر الجنيه الذهب في قطر اليوم الاحد سجل نحو 3882 ريالا قطريا.

سعر الذهب عالميا

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4739 دولارا أمريكيا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

الذهب ملاذ آمن

يبحث المستثمرين والمواطنين على ملاذ آمن لأموالهم، ويأتي الذهب في المقدمة، كمحزن للقيمة، وحماية للأموال من موجات التضخم خاصة في ظل فترة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.