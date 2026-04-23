مندوب روسيا بمجلس الأمن يهاجم اسرائيل ويحذر من ممارساتها في سوريا

وجّه المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا انتقادات حادة للسياسات الإسرائيلية في سوريا، واصفًا إياها بأنها “غير قانونية” وتُشكل تهديدًا مباشرًا لسيادة الدولة السورية ووحدتها الإقليمية.

وخلال جلسة خُصصت لبحث تطورات الوضع في سوريا، اتهم نيبينزيا إسرائيل باستغلال ملفات الأقليات في البلاد، ولا سيما ما وصفه بـ”الذرائع المتعلقة بحماية الدروز”، لتبرير تدخلاتها داخل الأراضي السورية.

وقال في خطاب شديد اللهجة داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، إن هذا النهج “لا يخدم سوى مصالح إسرائيل السياسية والأمنية”، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات يفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن موسكو تعتبر هذه الممارسات “غير مقبولة وخطيرة”، مشددًا على أن التوغلات العسكرية الإسرائيلية المتكررة داخل سوريا، إضافة إلى استمرار السيطرة على هضبة الجولان والانتهاكات المتكررة لاتفاق فصل القوات لعام 1974، تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.