قمة الزمالك وبيراميدز.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-4-2026
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث
برلماني: الحكومة تتحرك وفق رؤية استباقية لتفادي أي أزمات محتملة
التأمينات الاجتماعية تستعد لموعد صرف معاشات مايو
تسبب نزيف داخلي.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط
إنقاذ 404 مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل طبرق الليبية في عملية بحرية واسعة
صلاة الضحى فضلها ووقتها وعدد ركعاتها.. اعرف كيفية أدائها
بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية كاملة لمواجهة مختلف السيناريوهات
هل سداد الديون قبل الحج واجب؟.. الإفتاء توضح
مصـ رع شخص وإصابة 14 فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا – سفاجا
ترامب: الحصار العسكري أكثر تأثيراً على إيران من القصف

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يوجد أي جدول زمني ملزم أو مهلة محددة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام لإيران من أجل التوصل إلى اتفاق، نافياً ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود ضغط زمني لإنجاز تفاهم جديد بين الجانبين.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، شدد ترامب على أنه “ليس في عجلة من أمره” بشأن المفاوضات مع طهران، موضحاً أن هدفه يتمثل في التوصل إلى “أفضل اتفاق ممكن” يخدم المصالح الأمريكية. 

وأضاف أن “الحصار العسكري أكثر تأثيراً على إيران من القصف”، في إشارة إلى أدوات الضغط غير المباشرة التي تعتمدها واشنطن في التعامل مع الملف الإيراني.

بالتوازي، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن إيران مطالبة ضمن إطار المفاوضات الجارية بالموافقة على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن هذا الشرط يمثل أحد العناصر الأساسية في أي تسوية محتملة لإنهاء الحرب.

 كما أوضحت أن الرئيس ترامب يسعى إلى تلقي “رد موحد” من القيادة الإيرانية بشأن المقترحات الأمريكية المطروحة، دون تحديد أي سقف زمني للرد.

وأضافت ليفيت، في تصريحات لصحفيين، أن الإدارة الأمريكية لم تفرض مهلة نهائية لتمديد وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه مؤخراً، في إشارة إلى استمرار حالة الترقب بشأن مسار التهدئة بين الطرفين.

وفي سياق متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن احتجاز سفينتين في منطقة بحرية، وقيادتهما إلى المياه الإيرانية، بحسب ما نقلته وكالة “تسنيم” الإيرانية. إلا أن الرئيس ترامب أوضح أن السفن التي تم احتجازها لا تتبع للولايات المتحدة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه يراقب عن كثب التحركات الإيرانية في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط العالمية.

كما أشار ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشيال” إلى أن إيران أفرجت عن عدد من النساء المحتجزات، في خطوة قال إنها جاءت استجابة لطلبه بعدم تنفيذ أحكام إعدام بحقهن، موضحاً أن القرار شمل الإفراج عن أربع نساء وسجن أخريات لفترات محددة.

