ارتفاع أسعار الذهب في السعودية والإمارات والكويت اليوم

سجلت أسعار الذهب في الأسواق الخليجية ارتفاعاً جديداً خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، وذلك بعد التراجع الذي شهدته يوم أمس الثلاثاء. ورغم هذا الارتفاع الذي سجله الذهب اليوم، إلا أن المعدن الأصفر لا يزال يسجل مستويات سعرية أقل من تلك التي حققها في بداية الأسبوع الجاري.

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية

وارتفع سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء، حيث سجل عيار 24 نحو 571.31 ريال، مقارنة بـ 569.13 ريال في تعاملات أمس الثلاثاء.

وبالرغم من هذا الارتفاع، يظل السعر متراجعاً عن مستويات بداية الأسبوع يوم السبت الماضي والتي سجلت 582.78 ريال.

وجاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم كالتالي:

عيار 24: 571.31 ريال.

عيار 21: 499.89 ريال.

عيار 18: 428.48 ريال.

عيار 14: 333.26 ريال.

أوقية الذهب: 17769.67 ريال.

جنيه الذهب: 3999.16 ريال.

أسعار الذهب في دولة الإمارات

وفي دولة الإمارات، تحركت الأسعار نحو الارتفاع اليوم، حيث سجل عيار 24 مستوى 560.02 درهم، صعوداً من 557.30 درهم المسجلة أمس. ويظل السعر الحالي أقل من مستوى بداية الأسبوع الذي وصل فيه الجرام إلى 570.67 درهم.

وجاءت أسعار الذهب في الإمارات اليوم كالتالي:

عيار 24: 560.02 درهم.

عيار 21: 490.02 درهم.

عيار 18: 420.01 درهم.

جنيه الذهب: 3920.14 درهم.

أسعار الذهب في الكويت اليوم

كما شهدت أسعار الذهب في الكويت زيادة طفيفة في تعاملات اليوم، حيث سجل عيار 24 نحو 46.99 دينار، بعد أن كان قد سجل 46.76 دينار في تعاملات يوم أمس الثلاثاء، فيما ظل السعر دون مستوى الـ 47.88 دينار الذي سجله الذهب يوم الأحد الماضي.

وجاءت أسعار الذهب في الكويت اليوم كالتالي:

عيار 24: 46.99 دينار.

عيار 21: 41.11 دينار.

عيار 18: 35.24 دينار.

جنيه الذهب: 328.92 دينار.

وبناءً على هذه الأسعار فإن الذهب قد عاد لتحقيق مكاسب قرب نهاية هذا الإسبوع بعد تراجعات منتصف الأسبوع، إلا أن الاتجاه العام لسعر الذهب لا يزال تحت مستويات الارتفاع التي سجلها يومي السبت والأحد الماضيين في كافة الدول العربية.