الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية والإمارات والكويت اليوم

أسعار الذهب في الدول العربية اليوم
رانيا أيمن

سجلت أسعار الذهب في الأسواق الخليجية ارتفاعاً جديداً خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، وذلك بعد التراجع الذي شهدته يوم أمس الثلاثاء. ورغم هذا الارتفاع الذي سجله الذهب اليوم، إلا أن المعدن الأصفر لا يزال يسجل مستويات سعرية أقل من تلك التي حققها في بداية الأسبوع الجاري.

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية

وارتفع سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء، حيث سجل عيار 24 نحو 571.31 ريال، مقارنة بـ 569.13 ريال في تعاملات أمس الثلاثاء. 

وبالرغم من هذا الارتفاع، يظل السعر متراجعاً عن مستويات بداية الأسبوع يوم السبت الماضي والتي سجلت 582.78 ريال.

وجاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم كالتالي:

عيار 24: 571.31 ريال.

عيار 21: 499.89 ريال.

عيار 18: 428.48 ريال.

عيار 14: 333.26 ريال.

أوقية الذهب: 17769.67 ريال.

جنيه الذهب: 3999.16 ريال.

أسعار الذهب في دولة الإمارات

وفي دولة الإمارات، تحركت الأسعار نحو الارتفاع اليوم، حيث سجل عيار 24 مستوى 560.02 درهم، صعوداً من 557.30 درهم المسجلة أمس. ويظل السعر الحالي أقل من مستوى بداية الأسبوع الذي وصل فيه الجرام إلى 570.67 درهم.

وجاءت أسعار الذهب في الإمارات اليوم كالتالي:

عيار 24: 560.02 درهم.

عيار 21: 490.02 درهم.

عيار 18: 420.01 درهم.

جنيه الذهب: 3920.14 درهم.

أسعار الذهب في الكويت اليوم

كما شهدت أسعار الذهب في الكويت زيادة طفيفة في تعاملات اليوم، حيث سجل عيار 24 نحو 46.99 دينار، بعد أن كان قد سجل 46.76 دينار في تعاملات يوم أمس الثلاثاء، فيما ظل السعر دون مستوى الـ 47.88 دينار الذي سجله الذهب يوم الأحد الماضي.

وجاءت أسعار الذهب في الكويت اليوم كالتالي:

عيار 24: 46.99 دينار.

عيار 21: 41.11 دينار.

عيار 18: 35.24 دينار.

جنيه الذهب: 328.92 دينار.

وبناءً على هذه الأسعار فإن الذهب قد عاد لتحقيق مكاسب قرب نهاية هذا الإسبوع بعد تراجعات منتصف الأسبوع، إلا أن الاتجاه العام لسعر الذهب لا يزال تحت مستويات الارتفاع التي سجلها يومي السبت والأحد الماضيين في كافة الدول العربية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

خطوات اضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

الزمالك وبيراميدز

مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

كشف اثري

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

الطقس

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. وتحذيرات من موجة حارة تضرب البلاد

ترشيحاتنا

صينية المسقعة

طريقة عمل المسقعة في الفرن بمذاق شهي

فطاير السمسم

طريقة عمل فطائر السمسم والعسل بمذاق شهي

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 23 أبريل 2026 : تجنّب المخاطرة غير الضرورية

بالصور

7 خطوات.. احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى في الصيف

احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف

‏لأول مرة.. السيارات الكهربائية تصبح أرخص من البنزين في المملكة المتحدة

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مرحاض داخل السيارة.. ابتكار غير تقليدي من سيريس

مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

فيديو

منة شلبي

منهم ياسمين عبد العزيز ويسرا.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والد منة شلبي

صورة من الفيديو

تجار مواشي وشنطة فلوس| حكاية نقطة بمليون جنيه في فرح بالغربية.. المعازيم يكشفون القصة

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد