اشتداد المنافسة في مجموعة التتويج بالدوري المصري «صراع مفتوح حتى النهاية»

تشهد بطولة الدوري المصري الممتاز حالة من الإثارة المتزايدة بعد ختام الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة، حيث ساهمت النتائج الأخيرة في إعادة ترتيب أوراق المنافسة بين الفرق الطامحة لحصد اللقب.

ومع تقارب النقاط بين فرق القمة، بات الصراع مفتوحًا على جميع الاحتمالات في الجولات المقبلة.

الزمالك يحافظ على الصدارة

واصل نادي الزمالك تمسكه بصدارة جدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة، ليبقى في المركز الأول رغم الضغط الكبير من ملاحقيه. ويأمل الفريق في الحفاظ على هذا التقدم خلال المواجهات القادمة لحسم اللقب مبكرًا.

مطاردة شرسة من بيراميدز والأهلي

يأتي نادي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، متساويًا مع النادي الأهلي صاحب المركز الثالث، ما يعكس شراسة المنافسة بين الثلاثي الكبير على القمة، حيث تفصل نقطتان فقط بين الصدارة والوصافة.

سيراميكا يواصل التقدم

حقق سيراميكا كليوباترا فوزًا مهمًا على سموحة بهدفين دون رد، في مباراة قوية أقيمت على استاد برج العرب. وبهذا الانتصار، رفع سيراميكا رصيده إلى 43 نقطة، ليواصل الضغط على فرق المقدمة ويعزز آماله في المنافسة.

تعادل مثير بين إنبي والمصري

في مواجهة أخرى، تعادل إنبي مع المصري البورسعيدي بنتيجة 2-2، في لقاء اتسم بالإثارة حتى اللحظات الأخيرة. وحصد كل فريق نقطة واحدة، ليرتفع رصيد إنبي إلى 35 نقطة والمصري إلى 34 نقطة.

ترتيب مجموعة التتويج بعد الجولة الثالثة

1- الزمالك – 46 نقطة

2- بيراميدز – 44 نقطة

3- الأهلي – 44 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا – 43 نقطة

5- إنبي – 35 نقطة

6- المصري البورسعيدي – 34 نقطة

7- سموحة – 31 نقطة

صراع مفتوح حتى النهاية

تعكس هذه النتائج مدى التقارب بين الفرق، خاصة في المراكز الأربعة الأولى، ما ينذر بمنافسة مشتعلة حتى الجولات الأخيرة. ومع كل نقطة يتم فقدانها أو اكتسابها، تتغير ملامح الصدارة، ليبقى لقب الدوري المصري هذا الموسم معلقًا حتى اللحظة الحاسمة