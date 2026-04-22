المصري يفلت من الهزيمة أمام إنبي في الدوري المصري

خطف فريق المصري البورسعيدي نقطة ثمينة من إنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد السويس، في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح إنبي التهديف في الدقيقة 4؛ بعد انفراد تام بالمرمى من محمد شريف لاعب أنهاه بتسديدة أرضية سكنت أسفل يسار المرمى.

وأدرك المصري هدف التعادل في الدقيقة 41، عن طريق ميدو جابر من علامة الجزاء.

وأضاف إنبي الهدف الثاني في الدقيقة 42؛ بعد تسديدة من أقطاي عبد الله المنفرد بالمرمى يمين منطقة الجزاء، أنهاه بتسديدة أرضية سكنت أسفل يمين المرمى.

وتعادل المصري في الدقيقة 72، بعد تمريرة رائعة من عبد الرحيم دغموم وصلت إلى منذر طمين الذي استلم الكرة بشكل رائع وانفرد بالمرمى ثم سدد كرة أرضية زاحفة سكنت يسار المرمى.

وحافظ إنبي بهذه النتيجة على المركز الخامس برصيد 35 نقطة، فيها ارتفع رصيد المصري إلى النقطة 34 في المركز السادس.