محمد فريد: الاستثمار الأجنبي في مصر يعيش حالة من التوسع النوعي

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في افتتاح توسعات جديدة لشركة كوكاكولا HBC بمصنعها بمدينة العامرية، وذلك ضمن جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالمحافظة شملت تفقد عدد من المشروعات الاستثمارية والصناعية والبنية التحتية.

وافتتح رئيس الوزراء خط إنتاج جديد لعبوات البولي إيثيلين تيرفثالات (PET) بمصنع كوكاكولا HBC مصر،وذلك بمشاركة الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة،والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من المسئولين والسفراء وكبار مسؤولي الشركة.

وفي مؤتمر صحفي عقب جولة افتتاح التوسعات، أكد الدكتور محمد فريد صالح، أن افتتاح خط الإنتاج الجديد يمثل محطة مهمة في مسيرة الشراكة بين مصر وشركة كوكاكولا HBC، ويعكس الثقة المتزايدة التي توليها الشركة للاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار.

وأضاف أن ما تشهده مصر من توسعات صناعية وخطوط إنتاج جديدة يعكس نموًا حقيقيًا على أرض الواقع، ويؤكد أن استمرار توسع الشركات العالمية داخل السوق المصري يمثل شهادة قوية على جاذبية بيئة الاستثمار ونجاح الإصلاحات الاقتصادية.

استثمارات تتجاوز 1.1 مليار دولار

وأوضح أن شركة كوكاكولا HBC أصبحت واحدة من أهم المستثمرين الصناعيين في مصر، باستثمارات تتجاوز 1.1 مليار دولار، مع خطط مستقبلية لضخ استثمارات إضافية بقيمة 1.28 مليار دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

وأشار إلى أن خط الإنتاج الجديد يمثل استثمارًا إضافيًا بقيمة 35 مليون دولار، ويسهم في تعزيز القدرات التصنيعية والتصديرية لمصر، ويدعم استراتيجية الدولة للنمو القائم على التصدير.

وأكد أهمية تسجيل هذه الاستثمارات ضمن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، سواء من خلال الاستثمارات الجديدة أو إعادة استثمار الأرباح، بما يعكس الحجم الحقيقي للاستثمارات الأجنبية في مصر.

كما دعا إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مستفيدين من الموقع الجغرافي والمقومات التنافسية للدولة.

ولفت إلى نجاح الشركة في بناء واحدة من أقوى سلاسل التوريد المحلية بنسبة مكون محلي تصل إلى 95%، وهو ما يعزز الصناعة الوطنية ويخفض الاعتماد على الاستيراد ويرفع القيمة المضافة المحلية.

وأشار إلى استمرار جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع التحول الرقمي ودعم الاستثمار الصناعي.

كما أوضح أن الدولة مستمرة في دعم الصناعات التصديرية والتوسع في المناطق الاستثمارية والحرة، إلى جانب تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات لتعزيز دور القطاع الخاص.

ومن جانبه، أكد زوران بوغدانوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا HBC، أن مصر تمثل ركيزة استراتيجية ضمن أعمال الشركة عالميًا، مشيدًا بالبنية التحتية والكوادر المصرية وبيئة الاستثمار.

وأوضح أن الشركة اختارت الساحل الشمالي لاستضافة اجتماع قياداتها العالمية بمشاركة 40 من كبار التنفيذيين، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية في المنطقة.

وأضاف أن مركز القاهرة الرقمي، الذي تم إطلاقه عام 2025، يمثل استثمارًا طويل الأجل، ويعمل به 250 متخصصًا مع خطة للتوسع إلى 450 متخصصًا بحلول 2027، حيث يدعم عمليات الشركة في 27 سوقًا عالميًا.

وأشار كذلك إلى برامج تمكين الشباب التي قدمت أكثر من 400 ألف ساعة تدريبية لأكثر من 90 ألف شاب مصري خلال السنوات الثلاث الماضية عبر برنامج “Youth Empowered”.