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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الغرفة الهندسية تبحث مع اليونيدو فرص تأسيس تكتلات صناعية لخدمة القطاعات المختلفة

الصناعات الهندسية
الصناعات الهندسية
ولاء عبد الكريم

شاركت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، في اجتماع اليوم لمنظمة اليونيدو بمقر الاتحاد اليوم بعنوان ورشة عمل حول " تعزيز التعاون والادارة والاستدامة في التكتلات الاقتصادية وذلك لبحث منحة من الاتحاد الأوروبي وبتنفيذ من منظمة اليونيدو بهدف انشاء تكتلات صناعية واقتصادية في عدد من القطاعات وذلك بدعوة من هشام الجزار عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة المعارض .

جاءت مشاركة الغرفة الهندسية ممثلة في المهندس بهاء ديميتري عضو مجلس ادارة الغرفة، والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة والمهندس ناجي يوسف رئيس شعبة العدد و الآلات والدكتور محمد سعيد رئيس شعبة الأجهزة الطبية و مهندس محمد الحلواني عضو شعبة بناء وإصلاح السفن.

وطرح أحمد كمال ممثل اليونيدو ، في الاجتماع مفهوم التكتل و الهدف منه وكيفية ادارته ومراحل تنفيذه، قائلا: إن التكتل يعني ٣ عناصر رئيسية وهي وجود مجموعة من الشركات في مكان جغرافي معين وجهات داعمة لهذه الشركات مثل تكتلات الملابس الجاهزة في المحلة الكبرى، ويمر التكتل بوجود التكتل في مكان جغرافي ولا توجد علاقات بينهم ويتم التشبيك بينهم الترويح للشركات اعضاء التكتل في إطار جماعي.

وتأتي المرحلة الثانية عمل تكتلات بينها والتوعية بأهمية العمل الجماعي وبعض انشطة تجمعها معا ثم مرحلة النمو من خلال تشكيل كيان مؤسسي يقوم بوضع المواصفات والشراء المجمع للخامات للشركات و الترويج المشترك، ثم مرحلة نضوج التكتل 
وتأتي الم حلة الاخيرة الاستراتيجية للتواكب مع التؤمة مع التكتلات في الدول الأخرى ووصولا إلى ان يكون التكتل مؤثر في تكتلات اخرى .

وأوضح أحمد كمال، أنه يجب وجود السياسات التي تساعد التكتلات التحرك من المرحلة الاولى إلى المرحلة الخامسة وهذا يتطلب حزمة من السياسات تتمثل في التشريعات و قانون الجمعيات الاهلية و الاتحادات و النقابات وكله شكل من أشكال الجهات المسئولة عن ادارة التكتل و توفير التمويلات بقروض ميسرة للتكتلات ومعرفة احتياجات التكتل من خلال صياغة القروض بناء على احتياجات التكتلات .

وأشار إلى أن اتحاد الصناعات و الغرف والمجالس دورها مهم جدا وهي جهات داعمة للتكتل ودور المجالس والغرف دور مهم جدا ولكن نحتاج إلى كيان مسئول عن التكتل معني بالاساس بالتكتل وكل الجهات دورها مكمل لبعض .

من جهته، قال المهندس عبد الصادق أحمد مستشار غرفة الصناعات الهندسية انه يمكن البناء في انشاء تكتلات اقتصادية بالاعتماد على الشعب النوعية الموجودة باتحاد الصناعات المصرية مؤكدا على اهمية الاستمرارية و التكامل وضمن استمرار التكتل وهذه بدعم و تدريب من منظمة اليونيدو .

وأوضح انه لابد من العمل من خلال الكيانات القائمة وعدم التشتت في تأسيس كيانات اخرى و افضل وسيلة لدعم التكتلات من خلال ادارة الشعب النوعية بالغرف الصناعية المختلفة .

واكد المهندس بهاء ديمتري عضو مجلس ادارة الغرفة الهندسية بهاء ديمتري لابد من تفعيل التكتلات الموجودة اهم نقطة في خطة الإصلاح الاقتصادي و لابد من إتاحة القدرات الفائضة بأي مصنع لكل المصنعين بالتنسيق و الاستفادة من الطاقات الفائضة بكل شركة في خدمة شركة اخرى بالية تحفظ حقوق الطرفين .

ورحب الدكتور محمد سعيد رئيس شعبة الأجهزة الطبية باتحاد الصناعات بفكرة وجود تكتلات تحقق تكامل بين الشركات وبعضها في صناعات البلاستيك  والصناعات الهندسية على سبيل المثال وهنا يأتي دور التجمعات والمنظمات الدولية لعمل الترابط والتشبيك مثل منظمة اليونيدو.

واشاد بفكرة مقترح اليونيدو لانشاء تكتل يعتمد على الاستدامة المالية وفكرة انه يقوم على ايرادات لتغطية انشطة التكتل و التحول من القيام على المنح إلى الاستمرار في تقديم خدمات وتغطية نفقاته لضمان الاستدامة .

وشدد على أهمية  ان تخدم المجالس و الاتحادات المعنية هذه التكتلات وعدم التعارض بين التكتلات واتحاد الصناعات ولذلك لابد من تحديد الأدوار حتي لا يحدث اي تعارض.

ومن جانبه اوضح المهندس ناجي يوسف رئيس شعبة العدد والآلات بغرفة الصناعات الهندسية انه لابد من ايجاد الالية لخدمة التكتلات القائمة لإنجاحها و الاستفادة من الغرفة الهندسية بشعبها واحداث تواصل الشركات من خارج التكتل إلى داخل التكتل وضرورة الاستفادة من اليونيدو في دراسة انشاء تكتلات من داخل اتحاد الصناعات بغرفه المختلفة .

واشار إلى أن بناء التكتل يحتاج إلى آليات و أهداف وهيكل واستراتيجية  وخطة عمل ولابد من وجود دورات للتدريب و التأهيل على تأسيس التكتلات و إدارتها .

وقال مهندس محمد الحلواني ممثل شعبة وسائل النقل البحري  انه مطلوب تقوية سلاسل الامداد و لدينا احتياج إلى ٣٠٠ منتج لإنتاج السفن وبنائها ونحتاج لزيارة من اليونيدو للتعرف على امكانيات هذا القطاع الهام وكيفية انشاء تكتل قوي يخدم هذا القطاع الحيوي الهام .

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