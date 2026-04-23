رئيسة الضرائب: الإقرارات «إلكترونية» بالكامل وحزمة جديدة لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الإقرارات الضريبية في مصر أصبحت إلكترونية بالكامل منذ عام 2020، بعد بدء التحول الرقمي تدريجيًا منذ 2018، ما أتاح للممولين تقديم الإقرارات وسداد الضرائب من أي مكان وعلى مدار 24 ساعة دون التقيد بمواعيد أو التوجه للمأموريات.

وأوضحت “رشا” خلال حوار في برنامج يحدث في مصر، أن هذا التطوير حقق سهولة كبيرة في الإجراءات ورفع كفاءة المنظومة الضريبية، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي.

وفي سياق متصل، كشفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إعداد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن نحو 33 بندًا تستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، ودعم استقرار النشاط الاقتصادي.

وأضافت أن عددًا من بنود الحزمة يتطلب تعديلات تشريعية تم الانتهاء منها بالتنسيق مع وزارة المالية، وتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو تحويل العلاقة بين الممول والمصلحة من علاقة ندية إلى شراكة قائمة على الدعم والتعاون.