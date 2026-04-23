ساويرس: لو تغير النظام الإيراني هقول «ألف مبروك».. إيران تضرب جيرانها وتزيد توتر المنطقة

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنه في حال تغيّر النظام الإيراني فإنه سيقول «ألف مبروك»، في إشارة إلى أن هذا التغيير قد ينعكس بتهدئة الأوضاع في المنطقة.

وأضاف “ساويرس” في تصريحات لبرنامج “العربية بيزنس”، أن إيران “تضرب جيرانها”، وهو ما يراه أحد عوامل زيادة التوتر وعدم الاستقرار في الإقليم، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج ينعكس سلبًا على بيئة الاستثمار والاقتصاد في المنطقة

وأضاف رجل الأعمال، أن أي تحول سياسي داخلي في إيران قد يغير من طبيعة المشهد الإقليمي بالكامل، مشيرًا إلى أن ذلك قد يدعم عودة الهدوء وتحسن مناخ الاستثمار في المنطقة، بينما استمرار الوضع الحالي يبقي المخاطر الجيوسياسية مرتفعة ويؤثر على الأسواق العالمية.