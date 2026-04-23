عروض رعاية تاريخية تتجاوز 1.4 مليار جنيه سنويا للأهلي.. شبانة يكشف التفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي تلقى خلال الأيام الماضية عروضًا ضخمة لرعاية النادي، في خطوة تعكس القوة التسويقية الكبيرة التي يتمتع بها.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "تلقى الأهلي عرضًا من إحدى شركات الاتصالات لرعاية النادي مقابل مليار جنيه سنويًا، كما وصل عرض آخر من شركة منافسة بقيمة مليار و400 مليون جنيه في السنة".

وأضاف: "خلال يومين فقط، شهدنا تصاعدًا كبيرًا في قيمة العروض، حيث بدأ الأمر بعرض بمليار جنيه، قبل أن تتقدم شركة أخرى بعرض أعلى يصل إلى مليار و400 مليون جنيه سنويًا".

وتابع: "شركة الكرة داخل الأهلي تعمل بقوة على هذا الملف، وفي حال إتمام التعاقد بهذه الأرقام، فإن إجمالي قيمة الرعاية خلال 4 سنوات قد يتجاوز 5 مليارات جنيه".

وأشار إلى أن: "سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، يلعب دورًا كبيرًا في هذا الملف، خاصة أن التسويق الرياضي يعد من أبرز تخصصاته، وهو ما انعكس بشكل واضح على حجم العروض المقدمة للنادي".