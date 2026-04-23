إبراهيم عادل: أرفض وصفي بـ"صلاح جديد".. وأسرتي تشجع هذا النادي
البيت الأبيض: استيلاء إيران على سفينتين لا يُعد خرقًا للهدنة مع واشنطن
موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.. تقديم الساعة رسميًا في هذا التوقيت
نواب لـ”صدى البلد”: تشريعات ضد التزييف وزواج الأطفال.. والإنترنت تحت رقابة الدولة
جهود إنقاذ الملاحة في مضيق هرمز والوساطة بين واشنطن وطهران | تفاصيل
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي
الاتحاد الأوروبي يقر قرضًا بـ90 مليار يورو لأوكرانيا وعقوبات جديدة على روسيا
ليس بيراميدز.. إبراهيم عادل يتوقع بطل الدورى لهذا الموسم
تم تحريفها.. ثروت سويلم يوضح حقيقة تصريحاته بشأن عدم تأجيل مباريات الزمالك
واشنطن تعترض ناقلات نفط إيرانية وتوسع نطاق الضغوط البحرية على طهران
سقوط متسارع لإدارة ترامب.. 4 وزراء يغادرون مناصبهم في أقل من شهر
قبل تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 أبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عروض رعاية تاريخية تتجاوز 1.4 مليار جنيه سنويا للأهلي.. شبانة يكشف التفاصيل

باسنتي ناجي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي تلقى خلال الأيام الماضية عروضًا ضخمة لرعاية النادي، في خطوة تعكس القوة التسويقية الكبيرة التي يتمتع بها.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "تلقى الأهلي عرضًا من إحدى شركات الاتصالات لرعاية النادي مقابل مليار جنيه سنويًا، كما وصل عرض آخر من شركة منافسة بقيمة مليار و400 مليون جنيه في السنة".

وأضاف: "خلال يومين فقط، شهدنا تصاعدًا كبيرًا في قيمة العروض، حيث بدأ الأمر بعرض بمليار جنيه، قبل أن تتقدم شركة أخرى بعرض أعلى يصل إلى مليار و400 مليون جنيه سنويًا".

وتابع: "شركة الكرة داخل الأهلي تعمل بقوة على هذا الملف، وفي حال إتمام التعاقد بهذه الأرقام، فإن إجمالي قيمة الرعاية خلال 4 سنوات قد يتجاوز 5 مليارات جنيه".

وأشار إلى أن: "سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، يلعب دورًا كبيرًا في هذا الملف، خاصة أن التسويق الرياضي يعد من أبرز تخصصاته، وهو ما انعكس بشكل واضح على حجم العروض المقدمة للنادي".

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

خطوات اضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

الزمالك وبيراميدز

مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

كشف اثري

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

مواعيد المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

11 أم 12 ليلاً؟.. مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

فاروق جعفر

فاروق جعفر: مباراة بيراميدز والزمالك تحسمها قراءة المدربين

شيكابالا

عمر عزب: شيكابالا رمز الزمالك وبيدعم فريق سلة باستمرار

أشرف قاسم

أشرف قاسم: انتقالات الأهلي والزمالك أصبحت طبيعية.. ومباراة بيراميدز تحسم في “نص الملعب”

7 خطوات.. احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى في الصيف

احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف

‏لأول مرة.. السيارات الكهربائية تصبح أرخص من البنزين في المملكة المتحدة

السيارات الكهربائية

مرحاض داخل السيارة.. ابتكار غير تقليدي من سيريس

مرحاض داخل السيارة

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

منة شلبي

منهم ياسمين عبد العزيز ويسرا.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والد منة شلبي

صورة من الفيديو

تجار مواشي وشنطة فلوس| حكاية نقطة بمليون جنيه في فرح بالغربية.. المعازيم يكشفون القصة

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد