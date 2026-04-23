الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
«50 % من النجاح خارج الملعب» .. «مجاهد» يكشف كواليس دعم المنتخب قبل المونديال

الاجتماع مع التوأم في حضور جوهر نبيل وأبوريدة
علا محمد

أكد محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن نجاح منتخب مصر في بطولة كأس العالم يعتمد بنسبة كبيرة على عوامل خارج الملعب، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل بين جميع الجهات المعنية لدعم المنتخب.

وقال مجاهد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "نجاح منتخب مصر في كأس العالم يعتمد بنسبة 50% على عوامل خارج الملعب، حيث ناقشنا خلال الاجتماع عدة محاور تشمل الجوانب الفنية واللوجستية والنفسية والبدنية".

وأضاف: "اللجنة تدعم المنتخب، والدولة تقدم له كل أشكال الدعم الممكنة، وقد حرصنا على توحيد الرؤى بين الجهاز الفني للمنتخب، والاتحاد المصري لكرة القدم، ووزارة الشباب والرياضة. وقد نجحنا إلى حد كبير في تحقيق هذا التنسيق، وكان هناك تفاهم وروح عالية بين جميع الأطراف".

وتابع: "تحدث حسام حسن بصراحة، وشرح جميع احتياجاته، بينما قدم هاني أبو ريدة عرضًا تفصيليًا، مؤكدًا دعمه الكامل للمنتخب والتزامه بتنفيذ جميع الطلبات".

وأوضح: "خرج الجميع من الاجتماع مطمئنًا، كما أكد وزير الشباب والرياضة استعداده لتقديم أي دعم مالي مطلوب، في حين شدد هاني أبو ريدة على أن الاتحاد سيتحمل جميع المصروفات دون تحميل الدولة أعباءً إضافية".

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على ضرورة وجود طبيب نفسي مع المنتخب خلال الفترة المقبلة، وهو ما وافق عليه الجهاز الفني، خاصة أن حسام حسن ظهر مؤخرًا بشكل أكثر هدوءًا وقدرة على احتواء اللاعبين".

وأضاف: "أكد التوأم استعدادهما للعمل مع المنتخب دون مقابل، في خطوة تعكس روح الانتماء".

واستكمل: "ناقشنا أيضًا ملف حضور الجماهير في كأس العالم، خاصة في ظل أزمة التأشيرات، وطرحنا فكرة الاستفادة من الجاليات المصرية في الولايات المتحدة لتنظيم حضورهم ودعم المنتخب في المباريات".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الإعلام يمثل اللاعب رقم 12، وله دور كبير في دعم المنتخب أو التأثير عليه. ونطالب بالانضباط الإعلامي، حيث إن حرية الإعلام لا تعني الفوضى، بل يجب أن يكون النقد موضوعيًا وبأسلوب مهني، مع تقديم حلول. ونسعى لعقد اجتماع قريب لمناقشة هذا الملف بشكل تفصيلي".

7 خطوات.. احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى في الصيف

‏لأول مرة.. السيارات الكهربائية تصبح أرخص من البنزين في المملكة المتحدة

مرحاض داخل السيارة.. ابتكار غير تقليدي من سيريس

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

