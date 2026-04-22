منتخب مصر للكاراتيه يغادر إلى إسبانيا للمشاركة بالدورى العالمى

غادرت بعثة منتخب الكاراتيه إلى إسبانيا للمشاركة في منافسات بطولة الدورى العالمى التي تقام في الفترة من 22 إلى 27 أبريل، بمدينة أكورونيا.

تضم قائمة اللاعبين في البطولة كلا من ياسمين حمدى، جنا حازم، مريم العزبى، رحمة عشوش، آلاء أيمن، الحسن عواد، يوسف هانى، محمد هانى، على ضاحى.



ويترأس بعثة المنتخب في البطولة أحمد عزت المسيدى، عضو مجلس الإدارة، ويرافقهم عبد الفتاح النجار مديرا فنيا للمنتخب، عماد السرسى، سامح محمد، أسماء عبد الغنى، حكام دوليون، وأشرف الجزار، مديرا إداريا، ومريم الشافعى علاج طبيعى.

وتسود حالة من الحماس بين جميع أفراد البعثة، مع تطلعات بتحقيق نتائج إيجابية متميزة تليق باسم ومكانة الكاراتيه المصرى على الساحة الدولية، ورفع علم مصر عاليا في المحافل الدولية.