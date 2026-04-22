لأول مرة.. الإسماعيلية تحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه

حقق لاعبى النادى النوبى العام بمحافظة الإسماعيلية المركز الثالث والميدالية البرونزية فى الكاتا، لأول مرة في تاريخ الاسماعيلية للكاتا بطوله شمال افريقيا للكاراتيه بمشاركه دول مصر الدوله المستضيفة والجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، وهم اللاعب محمود السيد محمد واللاعب ياسين مدحت عبد العزيز واللاعب أرسانى مايكل صبحى.

وتم تكريم اللاعبين من رئيس الاتحاد الافريقى ورئيس الاتحاد شمال افريقيا وكانت البطوله من فتره 17/4/2026 الى 19/4/2026.

جاء ذلك تحت قيادة صانع الابطال كابتن محمود عيسي المدير الفني للنادي النوبي العام ومنتخب الاسماعيليه للكاراتيه ومنتخب مصر للموهوبين والواعدين .