محافظ كفر الشيخ يهنئ عبدالرحمن وائل بذهبية الجمهورية للكاراتيه | صور

هنأ المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اللاعب عبدالرحمن وائل السعيد، ابن نادي ناصر بفوه، بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية وحصوله على المركز الأول في منافسات الكاتا فردي (بنين) ببطولة الجمهورية للكاراتيه لذوي الهمم، والتي أُقيمت بالصالة المغطاة بجامعة حلوان، ضمن منافسات الموسم الرياضي 2025/2026، بتنظيم الاتحاد المصري للكاراتيه وبرعاية وزارة الشباب والرياضة.

أعرب محافظ كفرالشيخ عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المشرف، مشيدًا بالإرادة القوية والعزيمة التي يتمتع بها اللاعب، مؤكدًا أن ما تحقق يُجسد صورة مشرّفة لأبناء المحافظة، ويعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتمكين ذوي الهمم ودمجهم في مختلف المجالات، لا سيما القطاع الرياضي، ويعزز من مكانة كفرالشيخ كأحد روافد الرياضة المصرية بالمواهب المتميزة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن هذا التتويج يأتي ثمرة للجهود المبذولة في اكتشاف ورعاية المواهب من ذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأبطال الرياضيين، وتوفير البيئة المناسبة لهم لتحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر في المحافل المحلية والدولية المختلفة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن مديرية الشباب والرياضة تواصل دعمها الكامل لأبطال ذوي الهمم، من خلال برامج متكاملة لاكتشاف الموهوبين وتأهيلهم.