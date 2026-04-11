محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بطريق الفنار بمصيف بلطيم | صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف بطريق الفنار بمدينة مصيف بلطيم، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، نظرًا لدورها الحيوي في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بالمواصفات الفنية والمعايير الهندسية المعتمدة، مع سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

شدد محافظ كفر الشيخ، على تكثيف المتابعة الميدانية والدورية لكافة مشروعات الرصف، لضمان جودة التنفيذ وتحقيق الاستفادة القصوى منها، إلى جانب الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وتلبية احتياجات المواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة.