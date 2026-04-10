وكيل أوقاف كفر الشيخ يهنئ الأنبا ماركوس والأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

تقدم الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى الأنبا ماركوس، أسقف كفر الشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، وجميع الأخوة المسيحيين بمحافظة كفر الشيخ، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد وكيل الوزارة، أن التواد في مثل هذه المناسبة؛ يجسد أسمى معاني المحبة والتسامح والتآخي بين أبناء الوطن الواحد، مشيرًا إلى أن الشعب المصري سيظل نسيجًا واحدًا يجمعه الود والتعاون، في ظل قيادة حكيمة تسعى دائمًا إلى ترسيخ قيم المواطنة والسلام.

كما دعا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بمزيد من الأمن والاستقرار، وأن يحفظ شعبها العظيم، وأن يديم أواصر المحبة بين جميع أبنائها.