الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأوقاف: تنفيذ 3291 درسا و20880 برنامجا تثقيفيا للطفل في أسبوع

أحمد سعيد

نفّذت وزارة الأوقاف برنامجها الدعوي والتوعوي خلال الأسبوع من السبت ٤ أبريل ٢٠٢٦م إلى الجمعة ١٠ أبريل ٢٠٢٦م، في إطار خطتها لتعزيز الوعي الديني الرشيد ونشر الفكر الوسطي المستنير بجميع محافظات الجمهورية.

الأوقاف تنفذ 3291 درسا و20880 برنامجا تثقيفيا للطفل

وشهد الأسبوع تنفيذ (٥٦٤) مجلسًا للفقه بعد صلاة المغرب بعدد (٦) مديريات هي: البحر الأحمر، السويس، محافظة مطروح، الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، إلى جانب تنفيذ (٢٦) مجلس فقه للواعظات بعدد (١٠) مديريات هي: القاهرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الإسكندرية، كفر الشيخ، سوهاج، البحيرة، المنيا، أسيوط.

كما نفّذت الوزارة (٣٢٩١) درسًا منهجيًّا للأئمة بجميع المديريات، و(٨٩) درسًا منهجيًّا للواعظات بعدد (١٣) مديرية هي: القاهرة، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، المنيا، أسيوط، بني سويف، سوهاج، الفيوم، الإسكندرية، كفر الشيخ.

وفي إطار الاهتمام ببناء وعي النشء، نُفِّذ البرنامج التثقيفي للطفل في (٢٠٨٨٠) مسجدًا يوم الخميس بعد صلاة العصر، كما نُفِّذ (٢٧) أسبوعًا ثقافيًّا بالمديريات الإقليمية.

كما شمل النشاط الدعوي تنفيذ (٦٣٠) ندوة علمية يوم الاثنين بعد صلاة المغرب بالمديريات: البحر الأحمر، السويس، محافظة مطروح، الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، إلى جانب تنفيذ (٣٠٣٦) منبرًا ثابتًا بجميع المديريات يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب، فضلًا عن تنفيذ (٣٨٣) مجلسًا علميًّا بالمديريات الإقليمية.

وفي إطار التعاون المؤسسي، نُفِّذت ندوة «عقيدتي» يوم الأربعاء بالتعاون مع صحيفة الجمهورية، كما نُفِّذت (٣) قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف يوم الجمعة ١٠ / ٤ / ٢٠٢٦م، إلى جانب تنفيذ (٢٦) قافلة دعوية للواعظات بالمديريات الإقليمية بمشاركة (١٠٠) واعظة.

كما شهد الأسبوع تنفيذ مجالس قراءة البردة الشريفة للإمام البوصيري (رضي الله عنه) بالمساجد الكبرى بعدد (٢١٢١) مسجدًا.

وفي إطار التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، نفّذت الوزارة (١٠١٨) قافلة للشباب بالتعاون مع وزارة الشباب، و(١٤) قافلة للرحمة والمواساة بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب تنفيذ (٧٤٩) ندوة تعليمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، و(١٠٠) ندوة صحية بالتعاون مع وزارة الصحة، و(١٧٥) ندوة ثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة.

