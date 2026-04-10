قافلة دعوية للأوقاف تجوب أحياء حلوان لنشر الفكر الوسطي

سيّرت وزارة الأوقاف قافلة دعوية موسعة إلى مدينة حلوان بمحافظة القاهرة، بمشاركة نخبة من قيادات الدعوة وبقيادة الشيخ أحمد جمال علي - مدير مديرية أوقاف القاهرة، وبمشاركة (50) إمامًا من الأئمة المتميزين بالمديرية وديوان عام الوزارة، وذلك ضمن جهود الوزارة لتفعيل خطة «المساجد المحورية» وتعزيز الانتشار الدعوي الميداني.

وشملت القافلة عددًا من مناطق المدينة، من بينها: حلوان، وعين حلوان، وأطلس، والمشروع الأمريكي، وعزبة الوالدة، وعرب غنيم، والعزبة القبلية، وعرب راشد، وكفر العلو، حيث تم توزيع الأئمة على المساجد الكبرى والمحورية لضمان وصول الرسالة الدعوية إلى أكبر شريحة من المواطنين.

وتضمن برنامج القافلة إلقاء خطبة الجمعة بعدد من المساجد، إلى جانب لقاءات مباشرة مع رواد المساجد، تناولت قضايا مجتمعية وفكرية معاصرة، في إطار خطاب ديني متوازن يعزز القيم الإيجابية ويواجه المفاهيم الخاطئة.

وتركز القافلة على ترسيخ الوعي الديني الصحيح، وتعميق الانتماء الوطني، من خلال طرح قضايا تمس الواقع اليومي للمواطنين، بأسلوب يجمع بين أصالة المنهج ووعي العصر.

تأتي هذه التحركات في سياق خطة وزارة الأوقاف للتوسع في القوافل الدعوية بالمناطق المختلفة، دعمًا لدورها في بناء الإنسان، ونشر الفكر المستنير، والإسهام في تحقيق الاستقرار المجتمعي.