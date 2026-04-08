أمين مجمع البحوث يشهد انطلاق قافلةً دعويَّةً وتوعويَّةً إلى شلاتين ومدن البحر الأحمر

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، مساء اليوم، قافلةً دعويَّةً وتوعويَّةً إلى مدن: (شلاتين- سفاجا - القصير) وبعض مدن البحر الأحمر، في إطار جهوده المستمرَّة لتعزيز التوعية المجتمعيَّة، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة تكثيف الحضور الميداني لوعَّاظ الأزهر وواعظاته في المناطق الحدوديَّة والنائية، والتواصل المباشر مع المواطنين؛ بما يُسهِم في ترسيخ القيم الإيجابيَّة ومواجهة الظواهر السلبيَّة.

وتهدف القافلة إلى نشر الوعي الدِّيني والفكري الصحيح بين أهالي هذه المناطق، من خلال عقد لقاءات توعويَّة مباشرة، وتنظيم ندوات تثقيفيَّة، إلى جانب الزيارات الميدانيَّة التي تستهدف مختلِف الفئات؛ وذلك لنقل رسالة الأزهر الشريف القائمة على الوسطيَّة والاعتدال، وتعزيز روح الانتماء، وترسيخ منظومة القيم الأخلاقيَّة في المجتمع، مع إيلاء عناية خاصَّة بتقديم الدعم التوعوي للشباب والسيِّدات ضد كل ما يهدِّد سلامة المجتمع.

وقال فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة: إنَّ إطلاق هذه القافلة التي سيلحق بها بداية الأسبوع القادم يأتي ضمن استراتيجيَّة الأزهر الشريف للوصول إلى جميع فئات المجتمع في مختلِف المواقع، لا سيَّما المناطق الحدوديَّة التي تمثِّل عمقًا وطنيًّا مهمًّا، مؤكِّدًا أنَّ المجمع يحرص على تقديم الدعم الدعوي والفكري بما يتناسب مع طبيعة هذه المناطق واحتياجات أهلها، وبما يُعزِّز من استقرار المجتمع وحمايته من الأفكار المنحرفة.

وأوضح فضيلته أنَّ القوافل الدعويَّة تُجسِّد رسالة الأزهر على أرض الواقع؛ إذْ تتيح لوعَّاظ الأزهر وواعظاته التفاعل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى قضاياهم وتساؤلاتهم، وتقديم المعالجة العلميَّة الرصينة لها، مشيرًا إلى أنَّ موضوعات القافلة تتناول عددًا من القضايا المهمَّة؛ من بينها: دعم القيم الأخلاقيَّة، وأهميَّة التماسك الأُسَري، وخطورة الشائعات، وتعزيز ثقافة العمل، وحماية الشباب من الانحرافات الفكريَّة والسلوكيَّة.

من جانبه، بيَّن الدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني، أنَّ هذه القافلة تأتي استمرارًا لسلسلة القوافل التي يُطلقها المجمع في مختلِف المحافظات، مؤكِّدًا أنَّ الوجود الميداني المباشر يُعدُّ من أهم أدوات نشر الوعي وتصحيح المفاهيم، خاصَّة في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الدعم الفكري والتوعوي، كما لفت إلى أنَّ القافلة تمتدُّ حتى يوم 19 أبريل الجاري؛ بما يتيح تنفيذ برنامج دعوي مكثَّف يُلبِّي احتياجات أهالي (حلايب وشلاتين وأبو رماد)، ويعزِّز من دور الأزهر الشريف في خدمة المجتمع.