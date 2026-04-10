بالأرقام.. الأوقاف تُدشن أكبر انتشار دعوي ميداني على مستوى الجمهورية| صور

أطلقت وزارة الأوقاف، خطة «المساجد المحورية» في جميع المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، في خطوة نوعية تستهدف ضبط الأداء الدعوي ميدانيًا، وتنشيطه داخل القرى وأحياء المدن بصورة منتظمة، بما يعزز دور المسجد في بناء الوعي وترسيخ القيم.

وتأتي هذه الخطة، في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالعمل الدعوي، ونشر الفكر الوسطي الرشيد، من خلال تعزيز التواجد الفعّال للأئمة في الميدان، والتزامهم بالزي الأزهري، بما يسهم في تحقيق التواصل المباشر مع المواطنين، وتقوية الصلة بين الجمهور والمسجد، إلى جانب تكوين قاعدة جماهيرية منتظمة للدروس والمحاضرات، ورفع مستوى الانضباط والجدية في الأداء الدعوي.

وتهدف المبادرة إلى تقديم نموذج دعوي متكامل يعكس حضورًا ميدانيًا فاعلًا، ويُبرز الدور التنويري والتربوي للمساجد في بناء الوعي وترسيخ القيم على الوجه الأمثل.

وبلغ إجمالي عدد المساجد المشاركة في تنفيذ الخطة 3925 مسجدًا على مستوى الجمهورية، فيما وصل عدد الأئمة وخطباء المكافأة المشاركين إلى 10487 إمامًا وخطيبًا، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتفعيل هذه المبادرة على نطاق واسع، ويؤكد عزم وزارة الأوقاف على تطوير الأداء الدعوي وتعزيز حضوره في مختلف ربوع الوطن.