افتتاح 3 مساجد جديدة بأسيوط اليوم ضمن خطة الأوقاف لإعمار بيوت الله

افتتحت مديرية أوقاف أسيوط، اليوم الجمعة، 3 مساجد جديدة بمراكز ديروط والقوصية ودير القصير، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله.



وجاءت الافتتاحات تنفيذًا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية الدكتور عيد علي خليفة، وبإشراف مسؤولي الدعوة بالمديرية، وسط حضور واسع من الأهالي وفي أجواء إيمانية مميزة.



وشملت الافتتاحات مسجد رياض الصالحين بعزبة الشيخ حسن بقرية دير القصير، ومسجد “الهادي” بمركز القوصية، ومسجد “بالوالدين إحسانًا” بقرية المندرة بحري بديروط جنوب، حيث ظهرت المساجد في صورة حضارية بعد تطويرها لتستقبل المصلين وتؤدي دورها الدعوي والتوعوي.



وأكدت مديرية الأوقاف أن هذه الافتتاحات تأتي ضمن رؤية الوزارة التي تستهدف إعمار المساجد ماديًا وروحيًا، من خلال تطوير بنيتها التحتية وتعزيز دورها في نشر الفكر الوسطي وبناء الوعي، بما يسهم في ترسيخ القيم الدينية ودعم استقرار المجتمع.