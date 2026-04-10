الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يؤكد جاهزية المحافظة لاستقبال أعياد شم النسيم والقيامة المجيد

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جاهزية المحافظة بكافة قطاعاتها التنفيذية والخدمية لاستقبال أعياد شم النسيم والقيامة المجيد، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد والتنسيق بين مختلف الجهات لضمان خروج الاحتفالات في أجواء آمنة ومنظمة تليق بأبناء المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الاستعدادات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة ووزارة التنمية المحلية، حيث تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس والأديرة والطرق المؤدية إليها، مشددًا على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال العامة والمطاعم، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة وضبط أي مخالفات، مع متابعة انتظام عمل المخابز وتوافر الخبز المدعم، فضلًا عن توفير السلع الأساسية والمواد البترولية بشكل يومي لتلبية احتياجات المواطنين.

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وزيادة أعداد الأطباء بأقسام الطوارئ، مع جاهزية فرق الحماية المدنية للتعامل مع أي حالات طارئة.

كما وجه بتكثيف التواجد المروري بالشوارع والميادين الرئيسية ومواقف السيارات، لمنع التكدسات وتحقيق السيولة المرورية، مع متابعة الالتزام بالتعريفة المقررة لوسائل النقل ومنع استغلال المواطنين، وتوفير خطوط بديلة في حالة الزحام.

وفي إطار الحفاظ على سلامة المواطنين، شدد المحافظ على ضرورة المرور على المراسي النهرية والعائمات للتأكد من التراخيص والاشتراطات الفنية وسلامة التشغيل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأكد اللواء محمد علوان على استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين، خاصة بالمناطق الحيوية، مع الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية خلال فترة الأعياد وفقًا للقرارات المنظمة في هذا الشأن.

وأشار إلى تفعيل غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها، بالتنسيق مع مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

أسيوط أعياد شم النسيم القيامة المجيد وزارة التنمية المحلية الوحدات المحلية الحملات التموينية المواد البترولية رفع درجة الاستعداد توافر الأدوية المستلزمات الطبية السيولة المرورية

