محافظ أسيوط يتفقد تطوير الحملة الميكانيكية بحي شرق

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير بمقر الحملة الميكانيكية بحي شرق، في إطار خطة المحافظة لتحديث الحملات الميكانيكية بمختلف المراكز والأحياء، وزيادة طاقتها الاستيعابية بما يضمن الحفاظ على المعدات وتعظيم الاستفادة منها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق محافظ أسيوط خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والعاملين بالحملة.

واستهل محافظ أسيوط جولته بتفقد المكاتب الإدارية، واطلع على مستوى التجهيزات اللوجستية وبيئة العمل، كما استمع إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي لأعمال التطوير، حيث تبلغ مساحة الحملة نحو 6 آلاف متر مربع، وتستوعب ما يقرب من 115 معدة متنوعة تشمل قلابات ولوادر وحفارات وأبراج كهرباء.

وتضم الحملة مرافق خدمية متكاملة، من بينها مغسلة ومشحمة، فضلًا عن أعمدة إنارة وورش فنية ودورات مياه، إلى جانب إحاطتها بسور كامل، مع استمرار أعمال التجهيز للرصف، وتشمل خطة التطوير رفع كفاءة البنية الأساسية، وتنظيم أماكن التشغيل والصيانة، والتوسع لاستيعاب مزيد من المعدات، بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بإجراءات الحماية المدنية ومعايير الأمن والسلامة، حفاظًا على المعدات وضمان جاهزيتها، مع التأكيد على أهمية الصيانة الدورية وتوفير قطع الغيار اللازمة، بما يعزز سرعة التعامل مع الأزمات والطوارئ، ويدعم منظومة النظافة ورفع المخلفات.

وأكد محافظ أسيوط أن الحملات الميكانيكية تمثل ركيزة أساسية في تحسين مستوى الخدمات، مشيرًا إلى أن جاهزيتها تسهم بشكل مباشر في سرعة الاستجابة للأزمات، ورفع كفاءة الأداء العام، بما يدعم تنفيذ خطط التنمية بالمحافظة.

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ نموذجًا لمقاعد ديكورية جمالية مصنعة من إعادة تدوير الأخشاب والمعادن، موجهًا بالتوسع في تنفيذها وتوزيعها بطول كورنيش النيل بشارع الثورة، في إطار تحسين المظهر الحضاري وتوفير متنفس جمالي لأبناء المحافظة.